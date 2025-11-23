Ein Versprechen und 69 Scorerpunkte: Winterfelds Erfolgsstory beim TFC

Steven Winterfeld besticht als Torjäger und Leader. – Foto: Spielerprofil

Zwischen Anfängen in der Oberliga für den TVD Velbert und vier Spielzeiten als Stammspieler für den ASV Mettmann, hatte Steven Winterfeld schon mehrfach auf dem gehobenen Amateurniveau seine Fußspuren hinterlassen. Doch mit nur 26 Jahren entschied sich der Offensivmann zu Saisonbeginn für einen neuen Abschnitt seiner fußballerischen Laufbahn. Es ging zum B-Ligisten TFC Wuppertal, wo er in kürzester Zeit nicht nur Führungsspieler, sondern auch einer der statistisch erfolgreichsten Torschützen am Niederrhein wurde.

Versprechen eingelöst Doch was bewegte ihn zu diesem von außen betrachtet ungewöhnlichen Schritt? "Ich bin ein Typ, bei dem es sehr viel auf diesen Wohlfühleffekt ankommt", verrät er im Austausch mit FuPa Niederrhein. "Das war beim ASV Mettmann jahrelang gegeben, irgendwann dann meiner Meinung nach nicht mehr so ganz, weshalb ich mich dann dazu entschieden habe, mal ein Jahr Pause zu machen. Ob ich dann zurückgehe, das ist ja noch offen."

Anstatt sich nach einer neuen Möglichkeit in Bezirks- oder Landesliga umzusehen, bot sich mit dem TFC plötzlich eine im wahrsten Sinne des Wortes nahegelegene Alternative an: "Der Platz ist fünf Minuten vor meiner Haustür und meine privaten besten Freunde spielen dort", führt Winterfeld aus. Doch das allein erklärt den Wechsel nicht. Eine entscheidende Rolle spielte hier nämlich TFC-Trainer Mehmet Ugur, der bereits während seiner Stationen beim Langenfelder SV und der SSVg Haan versuchte, seinen engen Freund auch sportlich für seine Teams zu gewinnen: "Er ist wie ein kleiner Bruder. Ich habe ihn bewundert, wie er früher Fußball gespielt hat und wollte ihn schon gerne zu meiner Mannschaft haben. Das hat leider immer nicht geklappt", schildert Ugur.

Doch beim letztmaligen Versuch öffnete sich die Tür endlich einen Spalt. "Da habe ich dem Mehmet mal versprochen: 'Wenn du einen Verein findest, wo wir etwas aufbauen können ohne dass uns da jemand reinfunkt. Dann hast du mein Wort, dann bin ich da, dann ziehe ich das mit dir durch.'" Der passende Moment war nun beim TFC gefunden, der sportliche Erfolg ging auch direkt mit einher. Mit 13 Siegen aus den ersten 14 Spielen ist das Team auf dem besten Weg in die A-Liga. Winterfeld selbst steuert mit atemberaubenden 36 Toren und 33 Vorlagen seinen Teil dazu bei. "Natürlich ist man schon auf eine gewisse Weise unterfordert", gibt der 26-Jährige angesprochen auf seine Statistiken zu. "Aber dass ich so viele Tore mache und es so gut läuft – damit hätte wohl kaum jemand gerechnet, auch ich nicht." TFC Wuppertal setzt die Segel auf Kurs A-Liga Gleichzeitig hebt Winterfeld hervor, dass das gesamte Konstrukt rund um die Mannschaft wächst und ihn als Führungsspieler trägt: "Nach und nach hat sich immer wieder gezeigt, dass wir etwas wirklich Gutes am Start haben. Ob Vereinsführung, Spieler, Ausrüstung oder Sponsoren – wir haben uns das schon sehr gut aufgebaut."

Winterfeld, hier noch im Trikot des ASV Mettmann. – Foto: Peter Teinovic