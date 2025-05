Ein versöhnlicher Abschluss – und klare Ansage für die neue Saison

Der VfV Borussia 06 Hildesheim hat eine durchwachsene Saison 2024/25 mit einem 2:1-Heimsieg gegen den BSV Schwarz-Weiß Rehden beendet – einem sportlich wie emotional stimmigen Abschluss. Auch wenn Platz acht in der Endabrechnung nicht den eigenen Ansprüchen genügt, gab das letzte Saisonspiel wichtige Hinweise darauf, wie die Domstadtelf den Neuanfang plant – und dass man den Umbruch mit Entschlossenheit angeht.

Sportlich lässt sich festhalten: Die Mannschaft von Ridhar Kitar spielte über weite Strecken einen ansehnlichen Fußball, ließ aber regelmäßig Effizienz und Stabilität vermissen. Vor allem die Punktverluste nach Führungen und die oft mangelhafte Chancenverwertung in entscheidenden Momenten verhinderten eine Platzierung in der Spitzengruppe. Platz acht ist unter dem Strich zu wenig für einen Klub, der den Anspruch hat, wieder ein Aufstiegskandidat zu werden.

Das Heimspiel gegen Rehden war nicht nur sportlich ein Achtungserfolg – es war auch ein emotional aufgeladener Moment des Umbruchs. Gleich neun Spieler wurden offiziell verabschiedet, darunter Leistungsträger wie Anton Poufard, der seine Laufbahn künftig bei Tennis Borussia Berlin und parallel ein Medizinstudium in Potsdam fortsetzt. Die Szene, in der Poufard die Kapitänsbinde trug und per Elfmeter traf, war sinnbildlich für einen würdigen Abschied.

Mit Spielern wie Romeo Kumor, Rezzan Bilmez und Samuel Owusu verlassen weitere bekannte Gesichter den Verein. Der personelle Aderlass zeigt deutlich: Der Kader wird umfassend erneuert – was angesichts des sportlichen Stillstands alternativlos erscheint.