Der SV Millingen bekommt ein neues Multifunktionsgebäude. – Foto: Marie Wirth

Ein Versammlungsort für alle Millinger Auf der Sportanlage an der Jahnstraße wird ein Multifunktionsgebäude mit vier Umkleiden gebaut. Ende 2026 soll's fertig sein.

Clemens Brune und Uwe Meyer gehören einem Arbeitskreis des SV Millingen an, der sich seit rund viereinhalb Jahren mit dem Neubau des Sportheims auf der Anlage an der Jahnstraße beschäftigt. Am Montag beim Termin im Rheinberger Stadthaus mit Bürgermeister Dietmar Heyde schauten die beiden Ehrenamtler mit einem glücklichen Lächeln auf den Plan, der den finalen Entwurf des Multifunktionsgebäudes zeigte. Mitte Juni soll Spatenstich, Ende 2026 die Einweihung sein.

Fördertopf des Landes Heyde betonte, wie wichtig für die Stadt als Bauherr die Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis und dessen „Sachverstandsnetzwerk“ war. Unmittelbar, nachdem das Land NRW im Juli 2020 öffentlich über den neuen Sportstätten-Fördertopf informiert hatte, gab’s beim SVM den ersten Gedankenaustausch. Am 11. September stieg die Runde mit einem Architekten in die Planungen ein. Groß war die Freude im August 2022, als die Förderzusage aus dem Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung vorlag. Drei Monate später brachte Ina Scharrenbach, damals die zuständige Ministerin den Bescheid dann sogar persönlich vorbei. Mit 1,5 Millionen Euro beteiligt sich das Land. „Das Geld reicht allerdings bei Weitem nicht aus“, sagte Heyde und wies auf die gestiegenen Baukosten hin. Der Rathauschef geht nunmehr von einer Gesamtsumme von an die zwei Millionen Euro aus.

Viel Geld, das aber gut investiert ist – da waren sich Bürgermeister sowie die Vertreter des SV Millingen einig. Denn in dem Stadtteil fehlt ein Begegnungspunkt für die etwa 2500 Einwohner. Das alte Sportheim ist abgerissen, eine Sanierung war nicht möglich. Das hatte auch ein Gutachter bestätigt. Das Konzept von Stadt und Klub überzeugte die Entscheider in Düsseldorf, die die Fördermittel schließlich freigaben. „Es soll ein Treffpunkt für alle Vereine im Ort sein“, unterstrich Anja Middeldorf, Fachbereichsleiterin Immobilienmanagement bei der Stadt. „Und auch der Schulsport wird profitieren“, ergänzte Meyer. Endlich könnten sich die Kinder in „nicht mehr muffig riechenden“, sondern in modernen und geräumigen Kabinen umziehen. Flachgebäude von 38x16 Metern