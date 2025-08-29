»Ein verrücktes Spiel« für Dingolfing und was der Spieltag sonst bot

Drei Partien sorgten für Spannung bis zur letzten Minute. Der Tabellenführer SC Luhe-Wildenau musste sich gegen den FC Dingolfing mit einem 2:2 zufrieden geben, während die SpVgg Lam in Eggenfelden knapp mit 4:3 die Oberhand behielt. Im Duell zwischen dem 1. FC Bad Kötzting und dem 1. FC Passau trennten sich beide Teams 1:1. Tore, Dramatik und späte Ausgleiche prägten den Spieltag, der die Tabellensituation weiter durcheinanderwirbelte.
Thomas Seidl (Trainer FC Dingolfing) nach dem Spiel: "Ein verrücktes Spiel! Wir sind durch ein richtiges Kacktor sehr früh in Rückstand geraten und haben eine schlechte erste Hälfte gespielt. Luhe-Wildenau war klar besser und ist mit einer verdienten 2:0-Führung in die Kabine gegangen. Nach der Pause haben wir dann aber ein komplett anderes Gesicht gezeigt, waren sehr dominant und haben uns den Punkt mit zwei späten Toren verdient. Zur Wahrheit gehört jedoch auch, dass der Gegner drei, vier riesige Kontermöglichkeiten hatte und zweimal Alu getroffen hat."
Joe Stinglhammer (Sportlicher Leiter SSV Eggenfelden) fasste das Spiel zusammen: "Wir haben die Anfangsviertelstunde leider etwas verschlafen und lagen 0:2 verdient im Rückstand. Danach haben wir uns gefangen, erzielen zunächst das 1:2 und wenig später auch das 2:2. In der zweiten Halbzeit waren wir feldüberlegen und deutlich besser im Spiel. Leider haben wir Lam dann das 2:3 zu einfach geschenkt, konnten aber noch einmal zum 3:3 ausgleichen. Am Ende mussten wir das Gegentor zum 3:4 hinnehmen – etwas zu leichtfertig. Unsere Mannschaft hat dennoch eine starke Leistung gezeigt, hatte sogar zwei Lattentreffer, einmal Unterkante Latte, der vermeintlich über der Linie war - was auch der Gegner meinte. Irgendwann musste es passieren, dass wir mal ein Spiel verlieren, das war nun im neunten Spiel. Jetzt geht es weiter in die Trainingswoche; wir bereiten uns auf Seebach vor und möchten dort wieder punkten."
Christian Wolf (Sportlicher Leiter 1. FC Passau): "Kötzting stand sehr tief und machte die Räume eng, dementsprechend haben wir nicht richtig ins Spiel gefunden. Die erste Halbzeit war ausgeglichen, mit wenigen Torchancen. In der zweiten Halbzeit blieb das Spiel ebenfalls ausgeglichen, aber Kötzting hatte die deutlich größeren Chancen. Unser Torhüter Paul Burgmeier hielt hier zweimal hervorragend. Dann ist es wie im Fußball oft – wer die Chancen nicht nutzt, bekommt das Tor – und so kam es am Ende auch. Wir haben mit unserer ersten richtigen Chance das 1:0 erzielt, kassierten aber in der 89. Minute noch den 1:1-Ausgleich. Am Ende war es auch ein verdienter Ausgleich, da Kötzting die besseren Chancen hatte."