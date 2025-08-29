»Ein verrücktes Spiel« für Dingolfing und was der Spieltag sonst bot

Drei Partien sorgten für Spannung bis zur letzten Minute. Der Tabellenführer SC Luhe-Wildenau musste sich gegen den FC Dingolfing mit einem 2:2 zufrieden geben, während die SpVgg Lam in Eggenfelden knapp mit 4:3 die Oberhand behielt. Im Duell zwischen dem 1. FC Bad Kötzting und dem 1. FC Passau trennten sich beide Teams 1:1. Tore, Dramatik und späte Ausgleiche prägten den Spieltag, der die Tabellensituation weiter durcheinanderwirbelte.



Im Michael-Höhbauer-Stadion trennten sich die Teams nach einem intensiven Spiel 2:2. Die Heimelf führte zunächst mit zwei Toren, doch Dingolfing zeigte starke Moral und kam in der zweiten Hälfte zurück. Yannick Justvan erzielte in der Nachspielzeit den Ausgleich per Kopf. Nachdem die Gäste in der 64. Minute durch eine Rote Karte in Unterzahl waren, musste Luhe-Wildenau im weiteren Verlauf zwei Gelb-Rote Karten hinnehmen. So standen am Schluss nur noch 19 Spieler am Platz. Thomas Seidl (Trainer FC Dingolfing) nach dem Spiel: "Ein verrücktes Spiel! Wir sind durch ein richtiges Kacktor sehr früh in Rückstand geraten und haben eine schlechte erste Hälfte gespielt. Luhe-Wildenau war klar besser und ist mit einer verdienten 2:0-Führung in die Kabine gegangen. Nach der Pause haben wir dann aber ein komplett anderes Gesicht gezeigt, waren sehr dominant und haben uns den Punkt mit zwei späten Toren verdient. Zur Wahrheit gehört jedoch auch, dass der Gegner drei, vier riesige Kontermöglichkeiten hatte und zweimal Alu getroffen hat."



In einem spektakulären Schlagabtausch setzten sich die Gäste aus Lam knapp durch. Markus Koller erzielte das entscheidende 4:3 in der 69. Minute, nachdem Simon Schie Eggenfelden zwischenzeitlich auf 3:3 herangebracht hatte. Die Partie war geprägt von ständigen Führungswechseln, wobei Lam den Sieg in der Schlussphase sicherte. Joe Stinglhammer (Sportlicher Leiter SSV Eggenfelden) fasste das Spiel zusammen: "Wir haben die Anfangsviertelstunde leider etwas verschlafen und lagen 0:2 verdient im Rückstand. Danach haben wir uns gefangen, erzielen zunächst das 1:2 und wenig später auch das 2:2. In der zweiten Halbzeit waren wir feldüberlegen und deutlich besser im Spiel. Leider haben wir Lam dann das 2:3 zu einfach geschenkt, konnten aber noch einmal zum 3:3 ausgleichen. Am Ende mussten wir das Gegentor zum 3:4 hinnehmen – etwas zu leichtfertig. Unsere Mannschaft hat dennoch eine starke Leistung gezeigt, hatte sogar zwei Lattentreffer, einmal Unterkante Latte, der vermeintlich über der Linie war - was auch der Gegner meinte. Irgendwann musste es passieren, dass wir mal ein Spiel verlieren, das war nun im neunten Spiel. Jetzt geht es weiter in die Trainingswoche; wir bereiten uns auf Seebach vor und möchten dort wieder punkten."



Späte Tore fielen im Stadion am Roten Steg vor 300 Zuschauern. Erst ging in der 83. Minute der FC Passau durch Leandro Miller spät in Führung, bevor sieben Minuten später Maximilian Drexler mit seinem dritten Saisontor zum Ausgleich einnetzte, was auch den Endstand besiegelte.