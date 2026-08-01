Ein verrücktes 4:4 in Hannover und klare Auswärtssiege Regionalliga Nord: Die Übersicht aller Partien des 1. Spieltags von red · Heute, 17:28 Uhr · 0 Leser

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Am 1. Spieltag der Regionalliga Nord sind vier weitere Partien heute ausgetragen worden. Während Hannover 96 II und FSV Schöningen mit Auswärtssiegen erfolgreich in die Saison starteten, trennten sich HSC Hannover und BSV Kickers Emden in einem torreichen Spiel unentschieden. Auch das Duell zwischen VfB Lübeck und SC Weiche Flensburg 08 endete ohne Sieger.

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Zum Auftakt der neuen Spielzeit hat VfB Oldenburg ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt. Beim Auswärtsspiel beim SV Werder Bremen II feierte die Mannschaft einen 3:0-Erfolg. Nach einer torlosen ersten Halbzeit sorgte Mats Facklam in der 53. Minute für die Führung des VfB Oldenburg. In der 73. Minute erhöhte Marc Schröder auf 2:0. Den Schlusspunkt setzte erneut Mats Facklam, der in der 89. Minute einen Foulelfmeter zum 3:0-Endstand verwandelte.

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Der SV Drochtersen/Assel erwischte einen gelungenen Start in die neue Saison. Vor heimischer Kulisse setzte sich die Mannschaft mit 2:1 gegen 1. FC Phönix Lübeck durch. Zunächst brachte Julian Markvoort den 1. FC Phönix Lübeck in der 41. Minute mit 1:0 in Führung. Nach dem Seitenwechsel gelang Christopher Schepp in der 58. Minute der Ausgleich. Nur acht Minuten später drehte Christopher Schepp die Partie mit seinem zweiten Treffer des Tages und erzielte in der 66. Minute den 2:1-Endstand. ---

Dramatik pur erlebten die 450 Zuschauer in Hannover bei einem wahrhaften Fußballkrimi, der in einem denkwürdigen Unentschieden mündete. Den ersten Treffer der Begegnung erzielte Luc Ihorst, der in der fünften Minute durch einen Foulelfmeter das 0:1 besorgte. Die Hausherren antworteten durch Finn Hoffmann in der 16. Minute mit dem 1:1. Das 2:1 erzielte Nick Bode in der 39. Minute. Nach dem Seitenwechsel baute Lukas Dominke die Führung in der 57. Minute auf 3:1 aus, bevor Paul Wegner in der 63. Minute das 4:1 markierte. Die Gäste bewiesen daraufhin eine enorme Moral: Zunächst verkürzte Luc Ihorst in der 70. Minute auf 4:2 und traf in der 85. Minute auch zum 4:3. Den viel umjubelten Schlusspunkt setzte Theo Schröder, der in der dritten Minute der Nachspielzeit (90.+3) das 4:4 erzielte. ---

Vor 2463 Zuschauern lieferten sich die Kontrahenten einen intensiven und hart umkämpften Schlagabtausch, an dessen Ende eine Punkteteilung stand. Das 1:0 fiel in der 28. Minute durch Selim Ajkic. Der Ausgleich zum 1:1-Endstand gelang Kevin Ntika Bondombe in der zweiten Minute der Nachspielzeit der ersten Halbzeit (45.+2). Die zweite Hälfte war von hoher Emotionalität geprägt, bei der die Gastgeber einen empfindlichen Rückschlag hinnehmen mussten: In der 60. Minute musste Maximilian Schütt vom VfB Lübeck nach einer Gelb-Roten Karte das Spielfeld verlassen. Trotz der numerischen Unterzahl retteten die Hausherren das Remis über die Zeit. ---

Die Hausherren erlebten eine bittere Heimniederlage, während die Gäste einen abgeklärten und umjubelten Auswärtssieg feierten. Das 0:1 erzielte Ayhan Cankor in der 17. Minute. Für den 0:2-Endstand sorgte Tom-Luca Winter in der 80. Minute. Zuvor hatten sich die Gäste selbst geschwächt, als Julian Weigel vom FSV Schöningen in der 68. Minute mit einer Roten Karte des Platzes verwiesen wurde. Die Heimmannschaft konnte aus dieser Überzahl jedoch kein Kapital schlagen. ---

Einen makellosen Auftritt legte die Zweitvertretung hin und fügte den Gastgebern eine schmerzhafte und deutliche Niederlage zu. Den Torreigen eröffnete Julius Meusel in der 41. Minute mit dem Treffer zum 0:1. In der 54. Minute baute Rafael Martins Marques die Führung auf 0:2 aus. Die Hoffnungen der Heimmannschaft auf eine Wende erhielten einen herben Dämpfer, als Mussa Tasmin in der 63. Minute die Gelb-Rote Karte sah. Die numerische Überlegenheit nutzten die Gäste im direkten Anschluss eiskalt aus, als Florent Aliqki in der 83. Minute den Treffer zum 0:3-Endstand markierte. ---

Morgen, 14:00 Uhr FC Eintracht Norderstedt Norderstedt SV Atlas Delmenhorst SV Atlas Del 14:00 live PUSH

Für den FC Eintracht Norderstedt beginnt die Saison mit einer Begegnung gegen den neu aufgestiegenen SV Atlas Delm.. Norderstedt beendete die vergangene Spielzeit auf Rang 15 und sammelte 30 Punkte. Sieben Siege, neun Unentschieden und 18 Niederlagen sowie 51:79 Tore zeigen, wie schwer der Weg durch die Saison war. Der Gegner aus Delmenhorst kommt neu in die Regionalliga Nord und besitzt deshalb keine Bilanz aus der vergangenen Regionalliga-Saison. Das macht die Kräfteverhältnisse schwerer greifbar, nicht aber die Bedeutung der Partie. Norderstedt trifft zum Auftakt auf einen Neuling und kann sich auf die Erfahrung der vergangenen Spielzeit stützen. Delmenhorst erhält dagegen sofort eine erste Antwort auf die Frage, wie groß der Schritt in die neue Spielklasse tatsächlich ist. ---

Für Todesfelde beginnt mit dem ersten Spieltag ein neues Kapitel. Der Aufsteiger trifft auf FC St. Pauli II, der die vergangene Saison auf Rang 16 abschloss. Die Hamburger holten 25 Punkte aus vier Siegen, 13 Unentschieden und 17 Niederlagen. Das Torverhältnis von 38:72 dokumentierte vor allem die Schwierigkeiten, aus zahlreichen engen Begegnungen Siege zu machen. Todesfelde bringt keine Regionalliga-Bilanz aus der Vorsaison mit und betritt die Spielklasse entsprechend ohne statistischen Vergleichswert. Dennoch besitzt das Auftaktduell eine klare Spannung: Der Neuling will die Energie des Aufstiegs nutzen, während St. Pauli II eine Saison hinter sich lassen muss, in der nur vier Erfolge gelangen. Für beide Mannschaften eröffnet sich die Möglichkeit, die neue Runde mit einem Ergebnis zu beginnen, das sofort Zuversicht schafft. ---

Fr., 21.08.2026, 20:00 Uhr Hamburger SV Hamburger SV II Eimsbütteler TV ETV Hamburg 20:00 live PUSH