Ein vermeidbarer Fehler...

Bereits in der 5. Minute sahen die 98 Zuschauer die erste vielversprechende Chance Saalfelds. Die Partie begann jedoch mit einem Schockmoment: F. Hutschenreuter musste nach einer schweren Verletzung bereits in der 10. Minute ausgewechselt werden. Die Mannschaft ließ sich davon nicht aus dem Konzept bringen und spielte weiter mutig nach vorn. In der 17. Minute hatte J. Brömel die große Möglichkeit zur Führung, als sein Distanzschuss aus 18 Metern an die Unterkante der Latte knallte – der Ball sprang jedoch von der Torlinie zurück ins Feld. Weida antwortete mit einer hochkarätigen Gelegenheit aus kurzer Distanz in der 23. Minute. Auch in der Folgezeit hielten sich beide Teams auf Augenhöhe. In der 32. Minute vergab S. Kleyla aus aussichtsreicher Position frei vor dem Gästetorhüter Haase. Das 0:0 zur Pause spiegelte den ausgeglichenen Spielverlauf treffend wider.