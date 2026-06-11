Ein verlorener Sohn und viel Tempo: SV Dessau 05 legt personell nach

– Foto: SV Dessau 05

Mit Moritz Singbeil und Rune-Kjell Litzenberg hat der SV Dessau 05 schon einen "Lautsprecher" und einen "Mentalitätsspieler" für die neue Saison vorgestellt . Mit Elia Friebe bleibt der beste Torjäger der Verbandsliga an Bord . Inzwischen stehen zwei weitere Neuzugänge bei den Nullfünfern fest.

Mit Nick Bauer holt der Verbandsligist einen verlorenen Sohn zurück. Der 20-Jährige durchlief den Nachwuchs der SG Dessau/Kochstedt, spielte schon für die 05-Herren und schloss sich im Sommer 2024 dem 1. FC Bitterfeld-Wolfen an . Für BiWo sammelte der Defensivspieler in zwei Jahren 44 Verbandsliga-Einsätze. Insgesamt stehen bereits 70 Partien in Sachsen-Anhalts höchster Spielklasse in der Vita des Rückkehrers. Zum Spielerprofil:

"Wir waren damals sehr traurig, als Nick gewechselt ist und sind nun umso glücklicher, dass er wieder zurück ist", sagt 05-Vizepräsident Sören Barabasch über die Rückholaktion. Bauer bringe "alles mit" - Körperlichkeit, Spielverständnis, Robustheit, Schnelligkeit - "und ist zudem noch super-jung und entwicklungsfähig", so Barabasch. "Ich muss sagen, dass ich mich einfach sehr freue, wieder zurückzukommen", sagt Bauer zu seinem Wechsel: "Ich freu mich sehr auf das Klima innerhalb der Mannschaft, da ich ja viele auch schon kenne und wir immer noch guten Kontakt haben, der nie abgerissen ist."

Vom Abstiegs- in den Titelkampf: Flügelspieler kommt aus Thalheim

Vom Bitterfelder Verbandsliga-Kontrahenten SG Rot-Weiß Thalheim wechselt dagegen Queba Sonco in den Schillerpark. Der 24-jährige Flügelspieler bringt viel Tempo mit nach Dessau und sammelte für die Thalheimer in den vergangenen drei Jahren insgesamt 80 Verbandsliga-Einsätze. In der aktuellen Saison erzielte Sonco fünf Treffer für die Rot-Weißen. Zum Spielerprofil: