Ein verlorener Sohn und viel Tempo: SV Dessau 05 legt personell nach

Mit Moritz Singbeil und Rune-Kjell Litzenberg hat der SV Dessau 05 schon einen "Lautsprecher" und einen "Mentalitätsspieler" für die neue Saison vorgestellt. Mit Elia Friebe bleibt der beste Torjäger der Verbandsliga an Bord. Inzwischen stehen zwei weitere Neuzugänge bei den Nullfünfern fest.
Mit Nick Bauer holt der Verbandsligist einen verlorenen Sohn zurück. Der 20-Jährige durchlief den Nachwuchs der SG Dessau/Kochstedt, spielte schon für die 05-Herren und schloss sich im Sommer 2024 dem 1. FC Bitterfeld-Wolfen an. Für BiWo sammelte der Defensivspieler in zwei Jahren 44 Verbandsliga-Einsätze. Insgesamt stehen bereits 70 Partien in Sachsen-Anhalts höchster Spielklasse in der Vita des Rückkehrers. Zum Spielerprofil:
"Wir waren damals sehr traurig, als Nick gewechselt ist und sind nun umso glücklicher, dass er wieder zurück ist", sagt 05-Vizepräsident Sören Barabasch über die Rückholaktion. Bauer bringe "alles mit" - Körperlichkeit, Spielverständnis, Robustheit, Schnelligkeit - "und ist zudem noch super-jung und entwicklungsfähig", so Barabasch. "Ich muss sagen, dass ich mich einfach sehr freue, wieder zurückzukommen", sagt Bauer zu seinem Wechsel: "Ich freu mich sehr auf das Klima innerhalb der Mannschaft, da ich ja viele auch schon kenne und wir immer noch guten Kontakt haben, der nie abgerissen ist."
Vom Bitterfelder Verbandsliga-Kontrahenten SG Rot-Weiß Thalheim wechselt dagegen Queba Sonco in den Schillerpark. Der 24-jährige Flügelspieler bringt viel Tempo mit nach Dessau und sammelte für die Thalheimer in den vergangenen drei Jahren insgesamt 80 Verbandsliga-Einsätze. In der aktuellen Saison erzielte Sonco fünf Treffer für die Rot-Weißen. Zum Spielerprofil:
"Queba ist ein temporeicher Spieler mit Zug zum Tor, der auf dem Flügel Eins-gegen-Eins-Situationen lösen kann", charakterisiert Barabasch den neuen Mann für die Außen. Noch dazu kenne Sonco "die Liga und weiß, worauf es ankommt", unterstreicht der Vizepräsident. Für den Flügelspieler ist es der Schritt aus dem Abstiegskampf zu einem Titelanwärter. "Ich freue mich auf die neue Aufgabe und darauf, mich einem ambitionierten Team anzuschließen. Ich hoffe, ich kann einen großen Anteil daran haben, dass wir zusammen erfolgreich sind", sagt der Neuzugang.