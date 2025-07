Ein Verein wächst über sich hinaus

Der größte sportliche Erfolg seit zwei Jahrzehnten ist geschafft: Unsere 1. Mannschaft ist Meister der Kreisklasse und kehrt damit – zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte – in die Kreisliga zurück!

Im alles entscheidenden Auswärtsspiel am 31. Mai 2025 gegen den direkten Verfolger VfL Egenburg genügte ein Unentschieden. Und die Mannschaft lieferte – auf und neben dem Platz: begleitet von über 150 mitgereisten Fans wurde der Platz in Egenburg zum blau-weißen Hexenkessel. Nach 0:1-Rückstand drehte unser Team die Partie zwischenzeitlich auf 2:1, ehe kurz vor Schluss noch das 2:2 fiel – der Jubel kannte trotzdem keine Grenzen: Der TSV ist Kreisklassen-Meister!

Emotional wurde es nicht nur wegen des Spiels, sondern auch wegen der Geschichte hinter dem Erfolg: Unser auf eigenen Wunsch scheidendes Trainerteam um Christian Brix und Thomas Wimmer, bereits 2022 mit dem Aufstieg der Reserve erfolgreich, verabschieden sich mit diesem Triumph endgültig in den TSV-Legendenstatus. Besonders beeindruckend: viele der Spieler wurden von den beiden bereits in der F-Jugend betreut – ein gemeinsamer Weg, der nun in der Kreisliga gipfelt.

Der Aufstieg gelang ausschließlich mit Eigengewächsen – ergänzt durch Rückkehrer, die nach Stationen in Nachwuchsleistungszentren wie dem FC Augsburg und der SpVgg Unterhaching wieder in ihre sportliche Heimat zurückgekehrt sind. Ein starkes Zeichen für nachhaltige, vereinsnahe Jugendarbeit!

Einziger Wermutstropfen: Der Abstieg der 2. Mannschaft in die B-Klasse. Nach vielen personellen Umbrüchen und dem altersbedingten Übergang mehrerer Spieler in die AH zeigte das Team unter Trainer Julian Friedl vor allem in der Rückrunde Moral und Zusammenhalt. Der Abstieg wird nun als Chance genutzt, um mit einer neuen Generation ein stabiles Fundament für die Zukunft zu schaffen. Auch Julian Friedl verlässt das Trainerteam auf eigenen Wunsch.

Jugendfußball beim TSV - eine neue Generation wächst heran!

Nicht nur die „Großen“ haben geliefert – auch in der Jugend wurde in dieser Saison Vereinsgeschichte geschrieben. Mit Spielintelligenz, Leidenschaft und beeindruckendem Teamgeist machten unsere Nachwuchsmannschaften deutlich: In Türkenfeld entsteht etwas Großes.

B-Junioren (U17): Mit einer makellosen Bilanz ohne Niederlage marschierte die U17 – als Spielgemeinschaft mit der SpVgg Wildenroth – durch die Kreisklasse Zugspitze Nord. Schon im ersten gemeinsamen Jahr wuchs ein homogenes, hungriges Team zusammen. Der Titel ist das Ergebnis starker individueller Leistungen und der Arbeit des Trainerduos Armin „Quälix“ Nuscheler und Christian „Pep“ Schöpf. Die Entwicklung, der Zusammenhalt und die klare Spielidee machten das Team zu hochverdienten Meistern – und zu Hoffnungsträgern für die kommenden Jahre.

C-Junioren (U15): Die C-Jugend des TSV Türkenfeld hat in der Spielzeit 2025 in der U15 Junioren Gruppe 2 Nord eine beeindruckende Saison hingelegt. Das Team zeigte während der gesamten Spielzeit eine starke Leistung und konnte sich in einer spannenden Endphase durchsetzen. Mit einem Vorsprung von 3 Punkten sicherten sich die Jungs den Meistertitel. Besonders hervorzuheben sind die herausragenden Leistungen in der Offensive und Defensive: das Team stellte den besten Sturm in der Liga sowie die beste Verteidigung. Diese Balance zwischen Angriff und Abwehr war ein entscheidender Faktor für den Erfolg. Auch hier verbschiedet der TSV den Meistertrainer und ehemaligen Kreisliga-Stürmer der Herren Andreas Glas in den (hoffentlich nur vorläufigen) Trainer-Ruhestand.

D-Juniorinnen (U13): Schon zur Saisonhalbzeit durften auch unsere D-Juniorinnen feiern – sie schafften den Sprung in die höhere Spielklasse des Kreises Zugspitze. Dieser „kleine Aufstieg“ ist ein bedeutender Entwicklungsschritt und zeigt, dass die Arbeit an der Basis Früchte trägt. Nach anfänglichen Schwierigkeiten in der neuen Staffel erarbeiteten sie sich zum Saisonende doch achtenswerte Erfolge. Wir sind sehr gespannt auf die weitere Entwicklung unserer Mädels!

E-Juniorinnen (U11): Schon drei Spieltage vor Schluss stand der Titelgewinn fest: die jüngsten Türkenfelder Fußballerinnen im Spielbetrieb krönten sich frühzeitig zur Meistermannschaft. Sie kombinierten Spielwitz und Ehrgeiz, hatten Spaß am Fußball und zeigten, dass die Zukunft der Damenabteilung längst begonnen hat. Damit begeisterten sie nicht nur das Trainerteam um Martin Mayr und Fabian Quoll – sondern den ganzen Verein. Beim letzten Heimspiel der Herren durften sie stolz an der Hand des künftigen Herren-Kreisligateams ins Stadion einlaufen. Gänsehaut pur!

Die Saison 2024/2025 war nicht nur sportlich ein Highlight, sondern auch emotional.

Gekrönt wurden die Erfolge am 12. Juli bei einer großen Saisonabschlussfeier, bei der Spieler/innen, Trainer und Funktionäre gemeinsam alle Meisterschaften feierten.

Emotionales Highlight war sicherlich die Verabschiedung des Herrentrainer-Duos Brix & Wimmer, die unter tosendem Applaus der Menge würdig verabschiedet wurden. Lieber Christian, Thomas, Julian & Andreas - als scheidende Trainer danken wir euch für euren großartigen Einsatz über all die Jahre. Wir hoffen euch weiterhin als Fans am Spielfeldrand begrüßen zu dürfen! 🤍💙

Unser Dank gilt ebenso allen, die diese Saison möglich gemacht haben: Spielerinnen und Spielern, Trainerteams, Betreuenden, Eltern, Ehrenamtlichen, Unterstützenden – und natürlich den BESTEN FANS DER WELT!

Damit sendet der TSV Türkenfeld ein weiß-blaues Ausrufezeichen – in allen Altersklassen! Wir blicken mit Stolz auf diese Saison zurück – und voller Vorfreude auf das, was kommt.

Während unsere Jugendteams ihre wohlverdiente Sommerpause genießen, bereiten sich die Herrenmannschaften bereits seit Anfang Juli auf die Mission Kreisliga und das neue Kapitel in der B-Klasse vor – geführt von einem neuen Trainerteam und ergänzt durch neue Gesichter im Verein.

Doch dazu bald mehr – stay tuned! …

👉 Folgt uns für aktuelle Updates & exklusive Einblicke auf Instagram unter @tsvtuerkenfeld und @tsv_tuerkenfeld_maedchen