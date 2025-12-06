„Ein Verein mit toller Gemeinschaft“

Der VfL Kamen hat als Aufsteiger eine beeindruckende Hinrunde in der Landesliga Westfalen Staffel 3 hinter sich. Geschäftsführer Andreas Conradi zieht ein positives Zwischenfazit.

Welche Entwicklung im Verein macht euch aktuell besonders stolz? „Wir sind auf viele Dinge stolz. Einzelnes herauszuheben wäre nicht richtig.“

Wie bewertet ihr die Hinrunde – sportlich wie auch als Verein insgesamt? „Die Hinrunde verlief für uns sehr gut. In allen Bereichen.“

Wie gut ist der VfL Kamen eurer Meinung nach in der Landesliga angekommen?

„Wenn man neu in einer Liga ist, kennt man die Gegner nicht oder nur wenig. Daher sind wir unserer Meinung nach sehr gut angekommen. Als Aufsteiger nehmen wir aktuell Platz 4 ein und sind damit sehr zufrieden.“

Was lief organisatorisch oder strukturell in diesem Jahr besonders gut?

„Eigentlich läuft das jedes Jahr gleich ab. Besonders war der Staffeltag der Bezirksliga, den wir ausrichten durften. Das war ein sehr schöner Tag.“

Wo seht ihr noch klare Baustellen, an denen ihr im neuen Jahr arbeiten wollt?

„Im Seniorenbereich sind wir sehr zufrieden: Unsere 2. Mannschaft etabliert sich in der Kreisliga A im oberen Drittel, unsere 3. Mannschaft und unsere Damen sind ebenfalls oben dabei und unsere Alte Herren entwickelt sich weiter mit VfL-Urgesteinen.

Im Jugendbereich müssen wir aber noch einiges tun. Personell sind wir dort jedoch sehr gut aufgestellt.“

Gab es in der Hinrunde ein besonderes Highlight – sportlich oder abseits des Platzes?

„Vor der Hinrunde durften wir das Aufstiegsspiel der Kreisliga-A-Meister ausrichten. Das war für unseren Verein ein absolutes Highlight.“

Wie beurteilt ihr die Zusammenarbeit zwischen Team, Vorstand und Ehrenamtlichen?

„Sehr gut.“

Welche Rolle spielen Fans, Jugend und Umfeld für den VfL Kamen?

„Eine ganz wichtige. Wir versuchen als Vorstand alle mitzunehmen und auch neben dem Sportlichen viel im Umfeld zu bieten.“

Was sind eure Ziele für 2025 – kurz- und mittelfristig?

„Alles zu stabilisieren und weiter in geordneten Bahnen, sowohl strukturell als auch finanziell, zu festigen.“

Was zeichnet den VfL Kamen aus – warum lohnt es sich, Teil dieser Gemeinschaft zu sein?

„Tolles Umfeld, tolle Gemeinschaft, sensationelle Infrastruktur, hervorragendes Vereinsheim, toller Vorstand und Trainer. Tolle Sponsoren.“

Dieses Interview ist Teil unserer Winterserie zur Landesliga Westfalen Staffel 3 – weitere Gespräche werden wohl folgen.