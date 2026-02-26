Ein Verein lebt auf: SC Grün-Weiß Vögisheim stellt wieder ein Team

Nach einem Jahr ohne aktive Mannschaft wird der SC Grün-Weiß Vögisheim-Feldberg 1974 e.V. ab der kommenden Saison wieder mit einer sportlich ambitionierten Aktiv-Mannschaft auflaufen.

„Es freut uns sehr, dass wir Jörg Martin für diese verantwortungsvolle Aufgabe gewinnen konnten. Mit seiner Erfahrung und seinem Engagement ist er genau der richtige Trainer, eine neue Mannschaft aufzubauen“, erklärten die Vereinsverantwortlichen.

Jörg Martin ist in Vögisheim bestens bekannt. Der erfahrene Trainer hat bereits zweimal das Zepter der Mannschaft in der Hand und konnte in der Vergangenheit bereits mehrfach, mit seinem Können und seiner Leidenschaft für den Verein, überzeugen. Besonders hervorzuheben ist seine erfolgreiche Arbeit beim Wiederaufbau der Mannschaft 2012-2014, als er schon einmal eine schwierige Phase meisterte und ein Team aufbaute.

Ziel: Neuanfang und nachhaltiger Erfolg

Die Entscheidung, wieder eine aktive Mannschaft zu stellen, ist für den SC Grün-Weiß Vögisheim ein wichtiger Schritt in Richtung Zukunft. Nach einem Jahr der sportlichen Pause möchte der Verein mit dem erfahrenen Trainer Jörg Martin einen Neuanfang wagen, um in den kommenden Jahren wieder konkurrenzfähig zu sein. Es ist das erklärte Ziel, eine schlagkräftige Mannschaft aufzubauen, die nicht nur sportlich erfolgreich ist, sondern auch die Gemeinschaft und den Vereinsgeist stärkt.

„Ich freue mich sehr auf die Herausforderung und darauf, wieder mit den Spielern zusammenzuarbeiten. Die Aufgabe, eine Mannschaft des SC Vögisheim neu aufzubauen, ist für mich eine Herzensangelegenheit“, so Jörg Martin in seiner ersten Stellungnahme als neuer Trainer.

Ausblick

Ab der nächsten Saison wird der SC Grün-Weiß Vögisheim-Feldberg 1974 e.V. mit einem motivierten Team und unter der Leitung von Jörg Martin auf dem Platz stehen. Die Verantwortlichen des Vereins sind zuversichtlich, dass der Wiederaufbau der Mannschaft erfolgreich sein wird.

Am Montag 23.02.2026 startet die Mannschaft ihr erstes Training. „Wir waren alle sehr gespannt und haben uns gefreut, auf dem Platz 18 Spieler trainieren zu sehen.“

„Die Mannschaft trainiert aktuell jede zweite Woche montags und jeder Spieler, der bei dem Neuanfang mitarbeiten möchte, ist herzlich zu einem Probetraining eingeladen“, so Jochen Wiesler (Sportlicher Leiter des SC Vögisheim).