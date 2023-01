Ein Verein kehrt zurück - Alemannia Brenig startet in der D-Liga Kreisliga D Bonn, Staffel 1: Fast drei Jahre war der SSV Alemannia Brenig von der Fußball-Landkarte verschwunden. Jetzt kehrt der Bonner Amateurklub in den Spielbetrieb zurück.

Der Bonner Fußball bekommt ein altbekanntes Gesicht zurück. Der SSV Alemannia Brenig war seit der wegen Corona abgebrochenen Saison 2019/20 vorübergehend aus dem organisierten Spielbetrieb verschwunden, kehrt nun aber pünktlich zur Rückrunde in den Spielkalender der Kreisliga D in Bonn zurück.

Aufstieg, Spielgemeinschaft, Abstieg

Der SSV ist kein Schwergewicht - konnte aber immerhin den ein oder anderen Erfolg einfahren. So zum Beispiel der Aufstieg in die Kreisliga C, als der SSV als Viertplatzierter aufstiegen durfte und dann im ersten Jahr recht souverän die Klasse hielt. Im zweiten Jahr in der C-Liga ging Brenig eine Kooperation mit dem SSV Rösberg ein. Und das wirkte sich sportlich direkt aus: Als Fünfter hatte die SG ein gehöriges Wörtchen im Aufstiegskampf mitzureden. Die Kooperation endete und 2018 ging es für den kleinen Klub zurück in die Kreisliga D. Dort fand sich die Alemannia wieder besser zurecht und wurde als Absteiger Dritter. 2020 folgte dann das vorläufige Aus des SSV, der nun wieder auf die Fußball-Landkarte zurückkehrt.

David Hegger coacht den SSV

Brenig hat die Hinrunde genutzt, um einen neuen Kader zusammenzustellen, der zum Teil aus externen Neuzugängen, aber auch aus Spielern aus früheren Alemannia-Tagen besteht. Das Traineramt wird David Hegger übernehmen, der wie einige seiner Spieler vom TV Rheindorf zum rehabilitierten SSV kommt. Gleichzeitig wird sich der 37-Jährige um weitere organisatorische Belange kümmern.