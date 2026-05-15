Ein Verein im Spendenfieber

Während die erste Mannschaft der SG Grenzland am Sonntag, 17. Mai, ab 15 Uhr in Lützkampen gegen die bereits als Absteiger feststehende SG Mehlental/Bleialf um die nächsten wichtigen Zähler im Aufstiegsrennen kämpft, versammeln sich Mitglieder sowie geladene Gäste am Freitag, 15. Mai, ab 19 Uhr im Saal Kaut in Leidenborn zum Festkommers. Erwartet werden dann auch die beiden 89-jährigen, noch lebenden Gründungsmitglieder Peter Jakobs und Theo Röder.
„Eigentlich ging es ja nicht erst 1951, sondern schon 1949 los“, sagt Röder, der dem Vorstand bis heute angehört. Sein Bruder Arnold, der aufgrund seines Organisationstalents damals eine Art Managerrolle übernahm, ergriff die Initiative und formierte die jungen Kicker aus Leidenborn und dem später in Großkampenberg umbenannten Großkampen, um freie Spiele gegen Teams aus den Nachbardörfern zu bestreiten. „Zehn Mark kostete damals der erste Ball, und ein zweiter fand sogar aus Amerika den Weg zu uns“, erinnert sich Jakobs.
Diese und weitere Anekdoten bilden am Kommersabend den Mittelpunkt einer Zeitreise durch die siebeneinhalb Jahrzehnte währende Vereinsgeschichte, die der frühere Vorsitzende und Ex-Spieler Winfried „Sam“ Hermes sowie der aktuelle Spieler der ersten Mannschaft, Stephan Post, mit Unterstützung des langjährigen Kapitäns Volker Lempges präsentieren. „Auf einer Leinwand laufen Bilder, die das Geschehen seit 1951 noch einmal lebendig machen“, sagt Günter Bretz. Der langjährige Trainer hat insbesondere die erfolgreiche Zeit in der damaligen Landesliga geprägt, der die Spielgemeinschaft mit dem FC Lützkampen und dem SV Üttfeld von 1986 bis zu ihrer Auflösung 2003 angehörte. Aus alter Verbundenheit hilft Bretz bereits seit Monaten kräftig dabei mit, die Festivitäten zu organisieren.
Viele Erinnerungen werden am Freitagabend noch einmal aufkommen – auch dank der reich bebilderten Stellwände und einiger historischer Utensilien, darunter Trommeln, Trikots und Maskottchen. Eine Trommel schlummerte bis zuletzt noch bei Bretz daheim in Rußdorf bei Utscheid. Beim Jubiläums-Warm-up Ende April mit den Gründungsmitgliedern, Sponsoren, Vorstandsmitgliedern und Mitgliedern der Kicker gegen Krebs überreichte Bretz sie an den aktuellen Vorsitzenden Nicolas Wirtz.
Das Benefizspiel zwischen den mit vielen früheren Regional- und Oberligaakteuren besetzten Kickern gegen Krebs und einer Westeifelauswahl am Sonntag, 19. Juli, ab 15.15 Uhr soll der Höhepunkt des dreitägigen Jubiläumssportfestes in Üttfeld werden. Der dortige Rasenplatz dürfte im Sommer besser als Austragungsstätte geeignet sein als der Hartplatz in Großkampenberg.
Seit 2011 ist die Mannschaft um den früheren Salmrohrer und Leiwener Leistungsträger Uwe Heinsdorf Jahr für Jahr in der Region unterwegs, um Spendengelder für das Beratungszentrum Trier der Krebsgesellschaft Rheinland-Pfalz einzuspielen. Bislang sind so bereits knapp 300.000 Euro zusammengekommen. „So konnten wir spezielle Hilfsangebote für betroffene Familien und vor allem Kinder krebskranker Eltern fördern und einen wichtigen Beitrag zum Ausbau des regionalen ambulanten Beratungsangebots in Prüm, Wittlich und Daun leisten“, berichtet Carlita Metzdorf-Klos, die Leiterin des Trierer Beratungszentrums.
In und um Großkampen ist ein großes Spendenfieber ausgebrochen. Das erste Ziel, den Kickern gegen Krebs am 19. Juli einen Scheck in fünfstelliger Höhe überreichen zu können, ist bereits jetzt erreicht. „Wir sind schon jetzt bei weit über 10.000 Euro – und die Leute können weiterhin etwas in unsere Spendenbox werfen, Geld überweisen oder einen eigens fürs Jubiläum angefertigten Pin kaufen“, sagt Bretz und unterstreicht: „Bei dieser Aktion zeigt sich derselbe Ehrgeiz, der in Großkampen sonst immer auf dem Platz zu sehen war. Es ist toll, zu sehen, wie auch hier wieder alle an einem Strang ziehen.“
Weitere Informationen zum Benefizspiel am 19. Juli folgen. Details zur Benefizmannschaft sowie die Spendenkontonummer (Verwendungszweck: Großkampen) gibt es unter kicker-gegen-krebs.de.