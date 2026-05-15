Ein Verein im Spendenfieber

In und um Großkampen ist ein großes Spendenfieber ausgebrochen. Das erste Ziel, den Kickern gegen Krebs am 19. Juli einen Scheck in fünfstelliger Höhe überreichen zu können, ist bereits jetzt erreicht. „Wir sind schon jetzt bei weit über 10.000 Euro – und die Leute können weiterhin etwas in unsere Spendenbox werfen, Geld überweisen oder einen eigens fürs Jubiläum angefertigten Pin kaufen“, sagt Bretz und unterstreicht: „Bei dieser Aktion zeigt sich derselbe Ehrgeiz, der in Großkampen sonst immer auf dem Platz zu sehen war. Es ist toll, zu sehen, wie auch hier wieder alle an einem Strang ziehen.“