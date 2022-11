Ein Verein bekannt in Stadt und Land: FC Rottach-Egern feiert 75-Jähriges Jubiläum

Nach dem Zweiten Weltkrieg schlossen sich einige Fußballbegeisterte im Juni 1946 unter der Leitung von Albert „Didi“ Distler im Café Winkler als Fußballabteilung dem TSV Rottach-Egern an. Wenige Wochen später wurde das erste Spiel gegen den TuS Marienstein ausgetragen. Am 1. August 1946 meldeten sich die Rottacher zum Punktspielbetrieb an, am 20. Februar 1947 wurde im Gasthof zur Weißach der FC Rottach-Egern gegründet.

Der FC Rottach-Egern kann auf eine bewegte Vergangenheit zurückblicken und ist inzwischen in ganz Fußball-Europa bekannt. Dies liegt neben den sportlichen Erfolgen des FC, der streckenweise der hochklassigste Klub des Landkreises war, vor allem an den zahlreichen Trainingslagern und Testspielen, die europäische Top-Klubs auf dem Vereinsgelände am Rottacher Birkenmoos absolviert haben. „Neben unseren zwölf Jugend- und zwei Herrenmannschaften sind sowohl unsere AH als auch unsere Frauenmannschaft ein wichtiger Bestandteil unseres Vereins. Gemeinsam belebt man das Vereinsleben und schafft es auch, Großereignisse wie die Trainingslager der Profimannschaften mit ihren Freundschaftsspielen zu meistern und den Verein gut zu präsentieren“, berichtet Vorsitzender Stefan Schlichtner.

Rottach-Egern – Allen Grund zu feiern hat der FC Rottach-Egern an diesem Samstag. Mit einem Jahr coronabedingter Verzögerung kann endlich auf das 75-jährige Bestehen angestoßen werden, ab 18.30 Uhr knallen in der Seeblick-Bar im Rottacher Seeforum die Sektkorken. Neben zahlreichen Grußworten und Ehrungen stehen eine Versteigerung und eine Verlosung auf der Agenda.

Zwei Dinge hat man sich bis heute bewahrt: die Vereinsfarben weiß-blau und die von Franz Weiß geschnitzte Gams, die im Wappen auf einem Ball steht. Der FC Rottach-Egern konnte in den jungen Jahren erste Erfolge, wie den Aufstieg in die A-Klasse feiern, ehe 1959 der Neubau des Sportheims am Birkenmoos beschlossen wurde. Die Eröffnung erfolgte im Herbst 1961 mit einem Freundschaftsspiel gegen den TSV Bad Wiessee.

Unter der Führung von Franz Hagn und Sulä Glaner feierte der FC 1969 die A-Klassenmeisterschaft und schaffte in der Relegation gegen den TSV Moorenweis den Aufstieg in die Bezirksliga, der Abstieg folgte aber nur ein Jahr später. 1978 kehrten die Rottacher zurück in die Bezirksliga. Auch wenn man die Klasse erneut nur zwei Jahre die Liga halten konnte, schafften einige Eigengewächse wie Klaus Glaner, Fredi Zimmer oder Josef Pfluger sogar den Sprung in den bezahlten Fußball.

Fortan spielte der FC in der A- und B-Klasse und bekam zur 1988 in München ausgetragenen Europameisterschaft Besuch der deutschen Nationalmannschaft, die am Tegernsee ihr Trainingslager absolvierte. Es folgten erste Spiele gegen den FC Bayern und das DFB-Team. Es sollten noch zahlreiche weitere Profi-Teams folgen. Zuerst schaffte man aber 1995 in einem Relegationsspiel gegen den TSV Otterfing die Rückkehr in die Bezirksliga. In den 2000ern übernahm Anton Erlacher für 14 Jahre die Geschicke des Vereins, der inzwischen in der Kreisklasse seine sportliche Heimat gefunden hat und neben der Ausbildung des Nachwuchses auch gesellschaftlich sehr aktiv ist.