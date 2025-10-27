"Ein verdienter und wichtiger Sieg für uns"

Nach torloser erster Halbzeit brach Luca Maximilian Schulz in der 52. Minute den Bann und brachte den TSV in Führung. Nur zwei Minuten später erhöhte Joey Jos Van Unen auf 2:0. Ein unglückliches Eigentor von Schulz (62.) brachte die Gastgeber zwar kurzzeitig heran, doch in der Nachspielzeit machten Malte Kentzler (90.+3) und Florian Philipp Laue (90.+5) mit einem Doppelschlag alles klar.
Sa., 25.10.2025, 15:30 Uhr
„Wir sind sehr gut ins Spiel gekommen und verpassen mehrfach durch kleine Unsauberkeiten die Führung“, sagte Michel Wohlert nach dem Spiel. „Die zweite Halbzeit gehörte dann deutlicher uns und man hat gemerkt, dass wir mit Ball klarer in der Spielanlage waren. Auch gegen den Ball waren wir die zweikampfstärkere Mannschaft. Insgesamt also ein verdienter und gleichzeitig auch wichtiger Sieg für uns.“
Mit dem Erfolg rückt der TSV Bargteheide auf Platz sieben vor und hat nun 21 Punkte auf dem Konto. Der Ratzeburger SV bleibt nach der Niederlage mit neun Zählern Tabellenletzter.
Ratzeburger SV – TSV Bargteheide 1:4
Ratzeburger SV: Leon Neumann, Lennart Jacobsen, Jannik Edler (79. Pelle Vogel), Lennart Herrmann, Thorge Schlüter, Jonah-Noel Vogt, Sören Todt (73. Alireza Asadollahi), Sören Hansen (60. Florian Eichholz), Siar Lukas Monaim, Lucas Sebastian Molter, Michael Meier (85. Yanneck Holst) - Trainer: Denny Skwierczynski
TSV Bargteheide: Yannick Kinnigkeit, Louis Hinze, Florian Henk, Henri Lasse Benthien, Nils Fritzsche (87. Max Christian Nolle), Fynn Bartsch (89. David Timmermann), Lenas Jahn, Malte Kentzler, Luca Maximilian Schulz (74. Florian Philipp Laue), Joey Jos Van Unen (79. Michel Felix Otto), Jan Luca Schulz (82. Jakob Laurenz Henk) - Trainer: Michel Wohlert
Schiedsrichter: Khaled El-Rifai (Lübeck)
Tore: 0:1 Luca Maximilian Schulz (52.), 0:2 Joey Jos Van Unen (54.), 1:2 Luca Maximilian Schulz (62. Eigentor), 1:3 Malte Kentzler (90.+3), 1:4 Florian Philipp Laue (90.+5)