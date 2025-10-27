"Ein verdienter und wichtiger Sieg für uns"

Nach torloser erster Halbzeit brach Luca Maximilian Schulz in der 52. Minute den Bann und brachte den TSV in Führung. Nur zwei Minuten später erhöhte Joey Jos Van Unen auf 2:0. Ein unglückliches Eigentor von Schulz (62.) brachte die Gastgeber zwar kurzzeitig heran, doch in der Nachspielzeit machten Malte Kentzler (90.+3) und Florian Philipp Laue (90.+5) mit einem Doppelschlag alles klar.

„Wir sind sehr gut ins Spiel gekommen und verpassen mehrfach durch kleine Unsauberkeiten die Führung“, sagte Michel Wohlert nach dem Spiel. „Die zweite Halbzeit gehörte dann deutlicher uns und man hat gemerkt, dass wir mit Ball klarer in der Spielanlage waren. Auch gegen den Ball waren wir die zweikampfstärkere Mannschaft. Insgesamt also ein verdienter und gleichzeitig auch wichtiger Sieg für uns.“

Mit dem Erfolg rückt der TSV Bargteheide auf Platz sieben vor und hat nun 21 Punkte auf dem Konto. Der Ratzeburger SV bleibt nach der Niederlage mit neun Zählern Tabellenletzter.