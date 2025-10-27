„Ein verdienter Sieg für uns“ – WSV Wendschott überrascht in Gifhorn

„Ich finde, das war ein verdienter Sieg für uns“, sagte Millemaci nach der Partie. „Wir haben viel gekämpft, viel gemacht – und am Ende hatten wir einfach ein bisschen mehr Glück und Konsequenz als Gifhorn.“

Der WSV startete furios in die Partie: Bereits in der 5. Minute gingen die Gäste durch ein Eigentor von Marwin Syma in Führung. Danach entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, in dem der SV Gifhorn mehrmals dem Ausgleich nahe war. „In der Phase war Gifhorn näher dran am 1:1, als wir am 2:0“, räumte Millemaci ein. Doch kurz vor dem Halbzeitpfiff sorgte Maik Wilhelm nach einem schnellen Angriff für das wichtige 2:0 (45.).

Auch im zweiten Durchgang blieb die Partie umkämpft, beide Teams kamen zu Chancen. Gifhorn drückte, der WSV verteidigte leidenschaftlich und setzte immer wieder Nadelstiche. In der 78. Minute traf erneut Wilhelm – diesmal nach einem präzisen Zuspiel aus dem Mittelfeld – zum vorentscheidenden 3:0.

„Das war der Moment, in dem wir gespürt haben, dass heute etwas geht“, so Millemaci. Zwar verkürzte Wayne Rudt in der Nachspielzeit per Elfmeter auf 1:3, doch der Sieg der Gäste geriet nicht mehr in Gefahr.

„Beide Mannschaften hatten gute Chancen, es war ein offenes Spiel“, bilanzierte der WSV-Coach. „Aber wir haben uns das durch Einsatz und Willen verdient.“

Mit nun 10 Punkten rückt der WSV Wendschott auf den 14. Tabellenplatz vor und wahrt den Anschluss an das untere Mittelfeld. Für die SV Gifhorn dagegen ist die Heimniederlage ein Rückschlag: Die Gastgeber bleiben mit 13 Punkten im Tabellenmittelfeld stecken.

Am kommenden Spieltag will Wendschott den Schwung mitnehmen. Millemaci blickt zuversichtlich nach vorn: „Der Sieg tut gut – und zeigt, dass wir leben.“