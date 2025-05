"Ein verdienter Sieg für uns" - Nörten gewinnt das Kellerduell

Einen Punkt Vorsprung hatte der SV Lengede vor der Partie und auch der Start des direkten Duells verlief für die Gäste besser. "Wir haben die ersten 20 Minuten verpennt und ein wenig Glück gehabt, dass Lengede kein Tor macht." sah Dennis Zeibig, Kapitän des SSV. Stattdessen schlug sein Team zu. "Danach haben wir das Spiel an uns gerissen." so Zeibig weiter. In der 34. Minute erzielte Tobias Stief sein erstes Saisontor und sorgte für den 1:0 Pausenstand.

Im zweiten Durchgang mussten die Zuschauer nicht lange warten, bis es klingelte. "Das schnelle 2:0 hat uns in die Karten gespielt." sah Zeibig. Nils Hillemann traf in der 48. Minute und erzielte nun sein 20. Saisontor. Nach gut einer Stunde konnte dann der zweite Top-Torjäger treffen und Lucas Duymelinck erzielte sein 14. Saisontor, was das 3:0 bedeutete.

Nörten-Hardenberg hatte danach das Spiel im Griff und ließ kaum etwas zu. Durch den Sieg revanchierte man sich für das 1:3 im Hinspiel und zog an Lengede vorbei. Nach sieben sieglosen Spielen war der Heimsieg äußerst wichtig und sorgt für noch mehr Rückenwind in der Schlussphase der Saison. "Letztendlich war es ein verdienter Sieg für uns." so Dennis Zeibig abschließend.

In der kommenden Woche spielen beide Teams erneut gegen Mitkonkurrenten. Nörten-Hardenberg trifft auf Northeim, während Lengede in Braunschweig beim BSC Acosta ran muss.