Ein verdienter Sieg

Unsere erste Mannschaft konnte sein Heimspiel mit 2:0 gegen den SV Suddendorf-Samern gewinnen und festigt somit Platz Fünf in der Kreisliga.

Gegen ein tief stehenden Gegner spielte die Dietz-Truppe einen disziplinierten und geduldigen Fußball. Die sich bietenden Chancen im ersten Durchgang konnten allerdings noch nicht genutzt werden.

Auch nach dem Seitenwechsel machten unsere Spartaner da weiter, wo sie aufgehört hatten und drängten den Gegner weiter in die eigene Hälfte. Die Obergrafschafter suchten ihr Glück in Konter, wobei sich Sparta-Keeper Simon Bartels auszeichnen konnte. In der 71. Minute platzte der Knoten, als Jörn Menken (Foto) überlegt zum 1:0 einschob. Nur fünf Minuten später machte Fabian Belt den Deckel drauf. Nach toller Vorarbeit von Chris Bremer musste er nur noch einschieben.