„Ein verdienter, klarer Heimsieg“ – Schwefingen dominiert Laxten

Von Beginn an zeigten die Schwefinger eine konzentrierte Leistung. Die Gastgeber fanden gut ins Spiel, setzten die Gäste früh unter Druck und erspielten sich zahlreiche Torchancen. Folgerichtig fiel der Führungstreffer, der dem Spiel die richtige Richtung gab.

„Insgesamt sind wir gut ins Spiel gekommen, haben viele Torschancen gehabt und sind verdient in Führung gegangen“, bilanzierte Vehring nach der Partie.

Nach der Führung ließ die Mannschaft jedoch kurzzeitig etwas nach. „Da muss man sagen, dass wir leider dann so eine Phase hatten von 10, 15 Minuten, wo wir ein bisschen fahrig waren, viele Fehler gemacht haben. Laxen macht dann ein Abseits-Tor – ich weiß nicht, ob es wirklich Abseits war, aber es wurde gepfiffen“, so der Coach weiter. Trotz dieser kleinen Schwächephase blieb Schwefingen das dominierende Team und hätte bereits vor der Pause alles klar machen können. „Wir hatten drei, vier, fünf Szenen, wo wir das zweite oder dritte Tor machen müssen – gelingt uns aber nicht“, erwähnte Vehring.

In der zweiten Halbzeit präsentierten sich die Sportfreunde dann wieder deutlich zielstrebiger. Die Offensive nutzte ihre Chancen konsequenter, erzielte drei weitere Treffer und sorgte so für einen letztlich auch in der Höhe verdienten 4:0-Endstand.

„Insgesamt war das natürlich ein verdienter, klarer Heimsieg. Aber bei allem Respekt – wir müssen einfach drei Tore mehr machen. Das ist tatsächlich das Manko, aber es ist so, wie es ist. Ein verdienter Sieg, wir freuen uns über 26 Punkte, aber ein paar Tore hätten es mehr sein dürfen“, fasste Vehring das Spiel zusammen.

Mit dem Erfolg gegen Laxten festigt Schwefingen seine Position im oberen Tabellendrittel und bleibt in Schlagdistanz zur Spitze. Am kommenden Spieltag will das Team den positiven Trend fortsetzen – die Chance dafür gibt es am kommenden Sonntag bei Landesliga-Absteiger Bad Bentheim.