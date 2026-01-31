Ein Veener Junge bleibt der Borussia treu

123 Treffer hat Felix Terlinden seit Oktober 2021 für die erste Fußball-Mannschaft von Borussia Veen erzielt. Und es werden sicherlich noch ein paar dazukommen. In dieser Woche hat auch Terlinden, ein Veener Junge, vorzeitig bis Sommer 2027 bei den Krähen verlängert. „Wir freuen uns, dass Felix noch ein Jahr dranhängt. Die jüngeren Spieler können von seiner Erfahrung profitieren“, sagte Trainer Alexander Wisniewski vor dem ersten Punktspiel in 2026. Die Borussia trifft am Sonntag, 15 Uhr, auswärts auf den Tabellenvorletzten TSV Weeze.
Felix Terlinden, der im Juli 35 Jahre alt wird, wird der Startformation angehören, wie Wisniewski sagte. Der Stoßstürmer ist mit sechs Treffern in dieser Saison bisher der torgefährlichste Veener Spieler. „Wir haben einige Jungs, die Tore erzielen können. Das ist von Vorteil. Felix ist jemand, der auch als Vorbereiter glänzt, und viel für unser Spiel gegen den Ball macht.“
Stammkeeper Janek Keusemann wird in Weeze nicht dabei sein. Er weilt im Urlaub. Matthias Huxhagen wird ihn vertreten. Ein wenig verschnupft haben die Veener reagiert, als der TSV die Anfrage, die Partie auf Freitag vorzuverlegen, ablehnte.
„Uns war klar, dass am Sonntag einige Spieler nicht dabei sind, weil sie beruflich verhindert oder im Urlaub sind“, so Wisniewski. Allein deshalb fehlen sieben Borussia-Fußballer. „Aber unser Kader ist breit genug, um das aufzufangen.“ Alle Spieler sind ohne Verletzung aus der Vorbereitung gekommen.
