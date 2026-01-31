Ein Veener Junge bleibt der Borussia treu

Stammkeeper Janek Keusemann wird in Weeze nicht dabei sein. Er weilt im Urlaub. Matthias Huxhagen wird ihn vertreten. Ein wenig verschnupft haben die Veener reagiert, als der TSV die Anfrage, die Partie auf Freitag vorzuverlegen, ablehnte.

„Uns war klar, dass am Sonntag einige Spieler nicht dabei sind, weil sie beruflich verhindert oder im Urlaub sind“, so Wisniewski. Allein deshalb fehlen sieben Borussia-Fußballer. „Aber unser Kader ist breit genug, um das aufzufangen.“ Alle Spieler sind ohne Verletzung aus der Vorbereitung gekommen.

