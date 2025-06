Ein US-Amerikaner für Einheit Wernigerode: "Bin wahnsinnig gespannt"

Der 20-Jährige ist seit drei Jahren in Deutschland, spielte zunächst für die A-Junioren des SC Borea Dresden und lief in der abgelaufenen Saison für den FSV Wacker Nordhausen in der Thüringenliga auf. In 28 Einsätzen gelangen dem flexibel einsetzbaren und dynamischen Flügelspieler sechs Treffer. "Ich freue mich riesig in der kommenden Saison für den FC Einheit spielen zu dürfen. Ich bin wahnsinnig gespannt, selbst als Spieler die einzigartige Kulisse auf dem Mannsberg zu erleben", sagte der US-Boy zu seinem Wechsel nach Wernigerode. Zum Spielerprofil:

Beim Oberligisten hatte sich der Neuzugang beim Vorspielen empfehlen können. "Auch wenn er mit seinen noch jungen 20 Jahren relativ unerfahren ist, hat er in seinen Probetrainings gezeigt, was für ein Potenzial in ihm steckt", erklärte der Sportliche Leiter Marco Marcinkowski. "Deshalb haben wir uns gemeinsam dazu entschieden, diesen Weg zu gehen und auch in der Zukunft wieder vermehrt auf junge Spieler zu setzen und ihnen eine Möglichkeit zu bieten, sich in der Oberliga zu beweisen", so der 49-Jährige weiter.