Jens Pendzialek trainiert die DJK Morscheid seit rund einem Monat. – Foto: FuPa/Verein

Ein Urgestein geht, das andere kommt B 14: Wie der neue Trainer Jens Pendzialek seine Aufgabe bei der DJK Morscheid angegangen ist und welcher Spieler ihm Hoffnung macht.

Ein Urgestein folgt bei der DJK Morscheid auf das nächste: Nachdem Stefan Klein vor rund einem Monat als Trainer des B14-Ligisten aufgehört hatte („Ich bin nicht mehr an die Mannschaft rangekommen“, TV berichtete) übernahm sein bisheriger Assistent Jens Pendzialek das Traineramt. Der aus Morscheid stammende und im benachbarten Morbach lebende 34-Jährige ist der DJK Zeit seines Lebens verbunden, wie er im Gespräch mit dem TV berichtet: „Ich war früher in der Jugend und dann überwiegend in der zweiten Mannschaft aktiv. Nach einem Innenbandriss habe ich 2016 mit dem Spielen aufgehört und danach die Jugend und vor allem die Frauen trainiert. Außerdem bin ich mittlerweile Mitglied des geschäftsführenden Vorstands.“

Ähnlich wie sein Vorgänger Klein hatte auch Pendzialek nach der vergangenen Saison erkannt, dass sein bisheriges Team frischen Wind brauche. Deshalb hörte er auf und übergab das Coaching der DJK-Frauen an Trainerurgestein Roland Fuhr. Als „Co“ von Klein bekam Pendzialek die Entwicklung bei der ersten Herren-Mannschaft aus nächster Nähe mit: Der Saisonstart war mit dem 2:0 über die SG Baldenau-Hundheim noch gelungen. Doch nach dem 1:5 beim FC Peterswald-Löffelscheid – der dritten Pleite in Folge – habe der langjährige DJK-Trainer im Rahmen einer Vorstandssitzung seinen Rücktritt mitgeteilt. „Es lief und läuft unglücklich, weil wir großes Verletzungspech hatten und haben“, berichtet Pendzialek. Durch seinen Abgang habe Klein den Spielern zudem „neues Feuer geben“ wollen.

Die personelle Lage beim aktuellen Tabellenvorletzten ist weiter schwieriger denn je, da seit Anfang September auch noch der im Sommer von Bezirksligaabsteiger SG Haag zurückgekehrte Angreifer Tim Schneider verletzt ist. Der 34-Jährige hat sich das Handgelenk und die Speiche gebrochen, fällt wochenlang aus und „ist so nicht zu kompensieren“, weiß Pendzialek. Hinzu kommen der am Knie verletzte Dennis Wirz und die beiden Langzeitausfälle Dominik und Max Martini. Ein Lichtblick ist der noch für die A-Junioren von Kooperationspartner JFV Hunsrückhöhe Morbach spielberechtigte A-Junior Linus Weber. „Ihn dürfen wir ab und zu einsetzen. Er macht seine Sache richtig gut“, lobt der Trainer. Taktisch habe er mit der Mannschaft schon an einigen Stellschrauben gedreht. Vor allem geht es ihm aber darum, „die Jungs wieder neu zu motivieren. Sie sollen sich nicht auf den Sportplatz quälen müssen, sondern ihr Hobby mit viel Spaß und Freude angehen“.