Ein Ur-Linnicher übernimmt: Turan wird Spielertrainer bei Fortuna

Turan, der in der laufenden Saison der Kreisliga A Heinsberg 21 Spiele bestritt, dabei sechs Tore erzielte und drei Assists verbuchte, kehrt damit in die fußballerische Verantwortung in Linnich zurück. Mit dem Wechsel besetzt der Klub eine zentrale Position mit einem Namen, der in der Region bekannt ist – sportlich wie menschlich.