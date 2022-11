Ein „unverschämter“ Erfolg für den SV Rindern Bezirksliga, Gruppe 4: 1:0 gegen den FC Neukirchen-Vluyn.

Der SV Rindern hat seine Serie in der Bezirksliga mit der nötigen Portion Glück fortgesetzt und sich weiter von den Abstiegsplätzen abgesetzt. Die Mannschaft von Trainer Christian Roeskens schaffte am Sonntag einen 1:0 (1:0)-Erfolg beim FC Neukirchen-Vluyn. Nach dem siebten Spiel in Folge ohne Niederlage hat der SV Rindern, der denkbar schlecht in die Saison gestartet war, jetzt drei Punkte Vorsprung vor den Abstiegsplätzen.