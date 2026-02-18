Die Spielerinnen und Verantwortlichen des FC Stahl Aken werden den Tag aber auch ohne Edelmetall lange in freudiger Erinnerung behalten. "Unterm Strich war es ein unvergessliches Erlebnis für den gesamten Verein", unterstreicht Bönecke. "Es waren auch knapp 40 Fans aus Aken mit Bussen und Autos angereist. Das war absolute Weltklasse und sicher auch für die Mädels etwas ganz besonderes." Und auch für den Coach war die NOFV-Endrunde in Bad Berka "sicher einer der bisher emotionalsten Momente meiner Laufbahn", erklärt Bönecke stolz.

Der Vorbericht

Schon am Sonnabend hat sich die Mannschaft auf die zweistündige Reise nach Thüringen gemacht. In Bad Berka geht es am Sonntag ab 11 Uhr um den Titel - dann treffen die jeweiligen Landessiegerinnen aller nordostdeutschen Fußballverbände im Modus Alle-gegen-Alle aufeinander.

"In erster Linie freuen wir uns, auf Mannschaften zu treffen, die wir so schnell wahrscheinlich nicht wieder auf dem Feld treffen werden", blickt Stahl-Coach Pascal Bönecke auf die NOFV-Endrunde voraus. Die ersten drei Kontrahenten der Akenerinnen - der 1. FFC Fortuna Dresden, der 1. FC Union Berlin II und der FC Hansa Rostock - sind allesamt sportlich in der Regionalliga Nordost zuhause. Dazu trifft der FC Stahl als einziger Fünftligist der Endrunde auf den ESV Lokomotive Meiningen aus Thüringen und den SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen aus Brandenburg.

So viel ist sicher: Die Favoritenrolle liegt am Sonntag bei anderen Teams. Dennoch kommen die Akenerinnen nach ihrem Überraschungserfolg beim Hallenmasters Sachsen-Anhalt mit viel Schwung und guter Stimmung. "Wir freuen uns auf ein cooles Wochenende mit der Mannschaft und wollen einfach Spaß haben", sagt Bönecke. Die sportliche Aufgabe wolle man derweil "recht entspannt" angehen, kündigt der 32-Jährige an.

"Wir wollen versuchen, wie in Barleben hinten sicher zu stehen und dann in der Offensive unsere Akzente zu setzen, um die ,Großen' vielleicht zu ärgern", erklärt Bönecke und ergänzt augenzwinkernd: "Das konnten wir in der Vergangenheit ganz gut." Die oberste Prämisse ist für das Überraschungsteam aus Sachsen-Anhalt am Sonntag aber eine andere: "Wir wollen Spaß haben", sagt Bönecke, "vielleicht den einen oder anderen Punkt einsammeln und den zahlreichen Fans, die aus Aken anreisen, natürlich eine coole Leistung bieten."