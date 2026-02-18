"Ein unvergessliches Erlebnis für den gesamten Verein"

Mit dem Gewinn der Kleinfeld-Landesmeisterschaft oder dem Triumph im Kleinfeld-Landespokal konnten die Fußballerinnen des FC Stahl Aken in der jüngeren Vergangenheit schon so manchen großen Erfolg feiern. Der Sieg beim diesjährigen Hallenmasters war für die Stahl-Frauen dennoch etwas ganz besonderes. Denn damit durften sie den Fußballverband Sachsen-Anhalt bei der Futsal-Regionalmeisterschaft des NOFV vertreten - und das taten sie am Sonntag sehr würdig.
Im thüringischen Bad Berka fuhr das Team von Trainer Pascal Bönecke am Sonntag ein Remis und einen Sieg ein - und landete damit in der Endabrechnung auf dem sehr respektablen vierten Rang. "Unterm Strich sind wir damit sehr zufrieden und hätten das Ergebnis sofort unterschrieben", sagt Bönecke zum Abschneiden des Landesligisten.
Dabei mussten sich die Akenerinnen am Sonntag nach den ersten Duellen mit Regionalliga-Kontrahentinnen zunächst ein wenig schütteln. "In den ersten beiden Spielen gegen Fortuna Dresden (0:2) und Union Berlin (0:2) haben wir gemerkt, dass sie eine brutale Qualität haben und die Trauben ziemlich hoch hängen", erklärt Bönecke und ergänzt: "Aber wir haben auch gemerkt, dass wir, wenn wir mutig sind, alle ärgern können."
Das bewies sich im dritten Spiel, als die Stahl-Frauen dank eines Treffers von Shannon Lassanske gegen Regionalligist Hansa Rostock ihren ersten Punkt holten. Und das "auch verdient", wie Bönecke unterstrich. Gegen den Vertreter aus Thüringen folgte dann wiederum ein kleiner Nackenschlag. "Lokomotive Meiningen war im gesamten Turnier extrem effektiv", berichtet Bönecke. "Wir waren in der ersten Minute einmal unaufmerksam. Danach haben wir sie zwölf Minuten bespielt, aber das Tor nicht getroffen", resümiert der 32-Jährige die 0:1-Niederlage.
Umso größer war die Freude nach dem letzten Spiel des Tages. "Da haben wir dominiert und konnten uns für unsere couragierte Leistung belohnen", lobte Bönecke den 2:0-Erfolg über den SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen aus Brandenburg. Sophia Thiele und Jennifer Wesemann trafen dabei für Aken. "Damit waren wir verdient ,best of the rest'", strahlte Bönecke ob des vierten Platzes im Tableau: "Die ersten Drei waren qualitativ nochmal ein anderer Schnack an dem Tag." Am Ende holte Union Berlin II wie im Vorjahr den Titel, Meiningen und Dresden komplettierten das Podium.
Die Spielerinnen und Verantwortlichen des FC Stahl Aken werden den Tag aber auch ohne Edelmetall lange in freudiger Erinnerung behalten. "Unterm Strich war es ein unvergessliches Erlebnis für den gesamten Verein", unterstreicht Bönecke. "Es waren auch knapp 40 Fans aus Aken mit Bussen und Autos angereist. Das war absolute Weltklasse und sicher auch für die Mädels etwas ganz besonderes." Und auch für den Coach war die NOFV-Endrunde in Bad Berka "sicher einer der bisher emotionalsten Momente meiner Laufbahn", erklärt Bönecke stolz.
