Ein unvergesslicher Tag in der Voith-Arena

FuPa-Gewinner erlebt besonderen VIP-Stadionmoment beim 1. FC Heidenheim. Thomas Nast aka the GOAT on tour erzählt von seinem ganz besonderen Tag. Am vergangenen Samstag war es endlich so weit: Mein Gewinn von FuPa wurde eingelöst. Unsere Tour startete bei mir im wunderschönen Kochertal, genauer gesagt in Laufen am Kocher, pünktlich um 12:00 Uhr. Selbst an diesem Tag war meine Begleitung, in Form meiner männlichen besseren Hälfte Florian Grau (Mitglied beim 1. FCH), ausnahmsweise mal pünktlich. Er begleitet mich oft auf meinen Touren – meist kommt er dabei ziemlich knapp zum Treffpunkt.

So fuhren wir los und waren nach einer Stunde Fahrt genau 2,5 Stunden vor Spielbeginn „on point“ da. Ich hatte ja seit Jahren keine direkte Berührung mehr mit dem Profifußball – höchstens bei Testspielen, wenn Heidenheim gegen Dorfmerkingen oder die Sportfreunde Hall spielte, oder im letzten Sommer, als Nürnberg in Hall zu Gast war. Mit dem Parkticket konnten wir direkt vor der Voith-Arena parken.

Dann wurden wir mit Handschlag und ein paar Getränken zum Empfang begrüßt, bevor wir zu unserem zugewiesenen Platz gebracht wurden. Nach einem kurzen Drink machten wir zwei Feinschmecker uns schon auf den Weg zum Buffet. Es gab eine großartige Auswahl an Essen – für jeden war etwas dabei: Schweinelende mit Pilzrahmsoße und Spätzle, Pinsa, Flammkuchen, Rindsroulade mit Blaukraut und Kartoffelknödel, Bolognese mit Spirelli-Nudeln, dazu ein ausgewähltes Salatbuffet und Nachtisch in Form von Eis und Dessertcremes. Mit vollem Magen beschlossen wir gegen 15:10 Uhr rauszugehen. Für mich, nach einer so langen Stadion-Abstinenz (früher Dauerkartenbesitzer beim VfB), war es ein mega geiles Gefühl. Der einzige Nachteil: Wir hatten keinen festen Platz und mussten daher in der ersten Halbzeit in der zweiten Reihe hinter einem Wellenbrecher stehen – aber wir hatten schon einen Plan für den zweiten Durchgang.

Zur ersten Halbzeit:

Beide Teams starteten gut, doch die Hausherren zunächst etwas abwartend. So kam Frankfurt besser ins Spiel. Mit zunehmender Spielzeit traute sich der FCH immer mehr zu und kam zu guten Aktionen, doch der finale Pass fand nie einen Abnehmer. Frankfurt zeigte sich ebenfalls gefährlich und jubelte sogar zuerst – doch das Spiel wurde zuvor abgepfiffen, da der Schiri ein Offensivfoul sah.

Frankfurt wirkte insgesamt harmlos, und so kamen die Hausherren nach einem schön herausgespielten Konter zur verdienten Führung in der 33.Minute. Anschließend drückten die Gäste zwar, aber es fehlte an Zielstrebigkeit im letzten Drittel. So ging es mit einer spielerisch verdienten Führung in die Kabinen. Für uns ging es derweil zu einem schnellen Snack – dem Frankfurter Kranz – und einem weiteren Getränk. Danach durften wir „Kreisligafeeling“ genießen, indem wir direkt am Wellenbrecher standen und unseren mittlerweile spannenden Kessel anlehnen konnten. Zur zweiten Halbzeit:

Frankfurt startete richtig stark in den zweiten Durchgang und hatte immensen Rückenwind. Der FCH wirkte etwas erschöpft, und so dauerte es nicht lange, bis in der 55. Minute der Ausgleich fiel. Damit nicht genug: Die Gäste erhöhten weiter den Druck, gewannen die Mehrzahl der Zweikämpfe und hatten deutlich mehr Ballbesitz.

Im zweiten Durchgang sah man fast nur noch verteidigende Hausherren und gefährliche Gäste, die ihre Angriffe aber nicht in Tore ummünzen konnten. In der Nachspielzeit dann großer Jubel in der Voith-Arena, als der vermeintliche Lucky Punch der Hausherren fiel – doch der FCH-Stürmer stand im Abseits. So endete das Spiel mit einem Unentschieden. Zwar konnte kein Team den entscheidenden Unterschied machen, doch die Zuschauer sahen am Ende ein spannendes Spiel.

Nach dem Spiel ging es zurück in den VIP-Bereich. Diesmal wartete eine Currywurst auf uns, während auf der Großleinwand die Stimmen der Trainer im Interview liefen. In Heidenheim gab es übrigens auch ein Getränk „GOAT-Energy“ – das ließ ich mir natürlich nicht entgehen wenn es schon ein Teil meines Pseudonym enthielt.

Zu uns gesellte sich auch Saskia Gieck, Vorstand des SV Waldhausen, die ebenfalls im VIP-Bereich zu Gast war. Im Sparkassen Business Club fand zudem eine Gewinnspielauslosung sowie ein Interview mit zwei FCH-Spielern statt. Nach dem offiziellen Teil – inklusive eines Fanmoments zwischen Frau Gieck und Patrick Mainka, bei dem ich als „Top-Fotograf“ das Bild machen durfte – und einigen sehr unterhaltsamen Gesprächen, mussten wir gegen 19:30 Uhr mit der Schließung aufbrechen.