Ein unvergesslicher Tag auf dem DFB Campus

FVB C-Jugend SG trainiert unter Bundestrainer Julian Nagelsmann. Am 27.11.2024 erlebte die C-Jugend Spielgemeinschaft des FV Biberach, SV Steinach und der DJK Welschensteinach einen einzigartigen Tag auf dem DFB Campus in Frankfurt. Nachdem sich die Mannschaft von Tobias Eble und Jan Schnaitter im Rahmen eines Gewinnspiels gegen 2.000 Vereine durchgesetzt hatte, durften sie eine exklusive Trainingseinheit mit dem Bundestrainer Julian Nagelsmann gewinnen. Der "beste Tag" begann am FVB Clubheim, wo sich 18 Spieler, vier Trainer sowie Eltern und Begleitpersonen trafen, um gemeinsam die Reise nach Frankfurt anzutreten. Auf dem DFB Campus angekommen, hatten die Spieler die Gelegenheit, die Umgebung zu erkunden und erste Blicke auf den Bundestrainer zu ergattern. Währenddessen stärkten sich die Coaches und Begleitpersonen im DFB Bistro. FVB-Jugendspieler Malte Eble gab bereitwillig ein Interview für das KIKA Live-Team, welches ebenfalls vor Ort war um einen TV Beitrag über den Tag der FVB Kicker mit dem Bundestrainer zu drehen. Kurz darauf begrüßten Bundestrainer Julian Nagelsmann sowie seine Co-Trainer Benjamin Glück und Nicklas Dietrich die 36 Jugendlichen zu ihrem „besten Tag“. Nagelsmann betonte, dass es bei diesem Training nicht nur um Spaß gehe, sondern auch darum, den jungen Spielern wertvolle Tipps mit auf den Weg zu geben. Im Anschluss ging es auf eine spannende Führung über den DFB Campus, bei der die jungen Fußballer viele interessante Einblicke erhielten. Sie besichtigten die Fußballhalle, das Fitnesscenter, das Tech-Lab, die Empore der Futsal-Halle und die Dachterrasse, von der aus sie einen beeindruckenden Blick auf die Sportplätze und die Frankfurter Skyline genossen. Während die Spieler sich in den Kabinen der Nationalmannschaft umzogen, erkundeten die Begleitpersonen den Campus und bestaunten unter anderem Repliken des WM- und DFB-Pokals. Auch sie waren beeindruckt von den exklusiven Einblicken in die 2022 eröffnete DFB-Zentrale. Dann war es endlich soweit: Das Training unter der Leitung von Bundestrainer Nagelsmann und seinen Assistenten begann. Für alle Spieler und Trainer war dies ein absolutes Highlight. Die beiden Teams wurden in drei Gruppen aufgeteilt, und Nagelsmann übernahm nach einem kurzen Aufwärmen das Kommando. Lautstark gab er Anweisungen, erklärte Übungen und forderte stets Konzentration und Tempo. Ein unvergessliches Erlebnis für die Jugendlichen und ihre Trainer Tobias Eble und Jan Schnaitter, die ebenfalls auf dem Platz standen. Nach etwa 60 Minuten endete das Training mit einem gemeinsamen Mannschaftsfoto mit dem DFB-Trainerteam. Danach war es Zeit für eine kurze Erfrischung, bevor es zur obligatorischen Pressekonferenz mit Bundestrainer Nagelsmann im Presseraum des DFB ging. Dort hatten die Spieler die Gelegenheit, ihre Fragen direkt an den Bundestrainer zu richten. Ein besonderes Lob geht an FVB-Spieler David Schüler, der sich bereit erklärte, zusammen mit Nagelsmann den jungen Journalisten Fragen zu beantworten – eine Aufgabe, die er mit Bravour meisterte. Als Geschenk seitens DFB gab es für die Spieler ein originales Nationalmannschaftstrikot. Nach der Pressekonferenz blieb noch Zeit für Autogramme und Selfies mit Julian Nagelsmann. Als Dankeschön überreichte Marius Matt dem Bundestrainer einen Geschenkkorb mit regionalen Spezialitäten, darunter einen Biberacher Whiskey von unserem Sponsor Kinzigbrennerei Brosamer und Honig aus dem Harmersbachtal von Helmut Körnle. Der „beste Tag“ endete mit einem gemeinsamen Abendessen im DFB Bistro, bei dem alle Beteiligten den Tag Revue passieren ließen. Mit vielen tollen Erinnerungen trat der FVB-Tross schließlich die Heimreise in den Schwarzwald an. Ein herzlicher Dank geht an alle Beteiligten und Organisatoren: den Fahrern, Begleitpersonen, insbesondere den Trainern Tobias Eble und Jan Schnaitter sowie FVB-Jugendleiter Heino Marx und SVS-Jugendleiter Marc Fuhlert, die diesen unvergesslichen Ausflug organisiert haben.