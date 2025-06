Ein unvergesslicher Abend für den MTV Hondelage

Nicht in den Griff zu bekommen: Max Marie (li.) – Foto: Friedhelm Brauner

Was für ein Erlebnis für den MTV Hondelage und die zahlreichen Zuschauer: Am Mittwochabend gastierte Zweitligist Eintracht Braunschweig zu einem Testspiel beim Bezirksligisten. Ein echtes Highlight für Verein, Fans und besonders die vielen fußballbegeisterten Kinder vor Ort. Vor über 1.000 Zuschauern präsentierte sich der MTV mutig und engagiert, auch wenn am Ende ein klares 0:13 auf der "Anzeigetafel" stand.

Trotz des eindeutigen Ergebnisses zeigte der MTV Hondelage in der ersten Halbzeit eine beachtliche Leistung und hielt gut dagegen. Das erste Tor der Eintracht, ein sehenswerter Hackentreffer von Sebastian Polter nach nur acht Minuten, war der Startschuss für eine Torflut, doch Hondelage ließ sich davon nicht unterkriegen. Mit großem Einsatz und viel Herzblut verteidigten die Gastgeber leidenschaftlich und gingen mit 0:4 in die Pause. Auch wenn das ausgegebene Ziel, ein Ehrentreffer gegen den Proficlub, nicht erreicht wurde, war die Stimmung großartig. Vor allem die Kinder am Spielfeldrand kamen aus dem Staunen nicht heraus: Autogramme, Selfies und ganz nah dran an ihren Vorbildern – diese Momente werden sie so schnell nicht vergessen.

Auch den Spielern bleibt das Spiel aber in Erinnerung. MTV-Spieler Mirko Jürgens über sein Duell mit Eintracht-Profi Max Marie: „Da hast du den Unterschied auf jeden Fall gemerkt. Du kannst eigentlich nur versuchen, so wenig Gegentore wie möglich zu kriegen. Als Kollektiv konntest du es dann so einigermaßen verteidigen, aber alleine hast du keine Chance. Er legt sich das Ding an dir vorbei und ist dann auch einfach weg, weil er dir auf den ersten fünf Metern direkt vier abnimmt.“ Ein ehrliches Statement, das zeigt, wie groß der sportliche Unterschied ist und wie beeindruckend die Erfahrung war. Mi., 25.06.2025, 19:00 Uhr MTV Hondelage 1909 Hondelage Eintracht Braunschweig E. Braunsch. 0 13