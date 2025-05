"Ein Unterschiedsspieler": SC Elsdorf holt Mittelrheinliga-Kicker

Mohamed Dahas hat eine beeindruckende Vita vorzuweisen: 169 Spiele in der Mittelrheinliga, 54 Tore, Stationen bei Bergisch Gladbach, Blau-Weiß Friesdorf, Königsdorf, Hennef, Euskirchen oder Alfter – und sogar zwei Regionalliga-Einsätze für den SV Bergisch Gladbach 09. Ab Sommer läuft der technisch starke Offensivmann für den SC Elsdorf auf.

Entscheidend für den Wechsel nach Elsdorf sei aber nicht nur die sportliche Perspektive gewesen: „Mo ist Papa geworden, beruflich eingespannt, spielt in der Icon League – er wollte einfach mal einen Verein finden, wo er ankommen und in Ruhe Fußball spielen kann. Da konnten wir ihn überzeugen“, so Tesch.

Tesch: "Hoffen auf den einen oder anderen Scorerepunkt"