Ein (unnötig) spannendes Duell

Wenn man dem Drehbuch dieses Spiels einen Titel geben müsste, würde es wahrscheinlich „Unnötig spannend“ lauten. Aber der Reihe nach. Man hatte seit langem mal wieder ein Heimspiel und empfing die FZG Münzesheim II. In den letzten Jahren tat man sich immer schwer gegen diesen Gegner, so auch diesmal.

Der Start war vielversprechend. Nach gut sieben Minuten setzte sich unser Geburtstagskind, Patrik Wichmann, auf links außen durch und spielte den Ball scharf ins Zentrum. Der gegnerische Keeper konnten den Ball nur in die Mitte klatschen lassen, wo es zwei Anläufe bedurfte, bis Justin Jenkel den Ball im Tor unterbrachte. In der Folge erspielten sich unsere Jungs wieder etliche Torchancen, aber ließen die Effektivität vermissen, wie so oft in den letzten Wochen.

Dies wurde in der 35. Minute direkt bestraft als die Münzesheimer aus dem Nichts zum 1:1 trafen. Bis zu diesem Abschluss hatte man den Gegner absolut im Griff. Glücklicherweise zahlte sich endlich das Standardtraining von Marius Ruppert aus und Alex Gedzjuk erzielte im Anschluss an eine Ecke die verdiente 2:1 Führung. Mit dieser ging es dann auch in die Pause. Mit Nikolai Luft und Lukas Obermoser kam dann nochmal frischer Wind in die Partie und unserer Männer drehten richtig auf. Nikolai Luft steckt kurz nach Wiederanpfiff elegant auf Justin Jenkel links im Halbfeld durch, dieser zündete den Turbo, legte den Ball quer und servierte somit exquisit für Patrik Wichmann, der sich selbst mit dem 3:1 beschenken konnte.

Die Kirsche auf seine Geburtstagstorte zauberte Nikolai Luft, der aus gut 25 Metern ein Gedicht von einem Volley ins lange Eck zauberte und damit auf eine vermeintlich beruhigende Drei-Tore-Führung erhöhte. In den letzten gut 25 Minuten, machten es unsere Jungs dann wieder unnötig spannend und ließen den Gegner nochmal auf 3:4 herankommen, ehe Justin Jenkel nach erneuter Vorlage von Patrik Wichmann auf 5:3 erhöhte. Dieser Treffer war auch bitter nötig, da nicht einmal eine Minute danach das 4:5 fiel. Diesen Spielstand konnte man dann über die Zeit retten, auch dank einer Monstergrätsche von Nicolas Hagenmeier, der damit den letzten Konter der Münzesheimer im Mittelfeld unterband.

Am kommenden Sonntag steht das nächste schwierige Spiel an. Da ist man zu Gast beim FV Gondelsheim II. Nach den letzten Ergebnissen hat man dort etwas gut zu machen. Anpfiff ist 12:30 Uhr. Wir freuen uns auf jede Unterstützung, die den Weg nach Gondelsheim findet.