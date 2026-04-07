Ein unliebsame Überraschungen für den FC Heimertingen Kreisliga-Schlusslicht FSV Lamerdingen überrascht das Spitzenteam +++ Bad Grönenbach rückt an den spielfreien TSV Kammlach ran von red · Heute, 20:05 Uhr · 0 Leser

Gegen das Schlusslicht FSV Lamerdingen mühte sich der FC Heimertingen vergeblich. – Foto: Siegfried Rebhan

Fünf Nachholspiele standen am Ostermontag in der Allgäuer Kreisliga Nord auf dem Programm, dabei rückte der TV Bad Grönenbach durch den 3:2-Sieg beim TSV Kirchheim dem spielfreien Spitzenreiter TSV Kammlach bis auf zwei Punkte auf die Pelle, Dagegen hat der FC Heimertingen den Kontakt nach ganz vorne abreißen lassen müssen, gegen das Schlusslicht FSV Lamerdingen gab es eine unerwartete 2:3-Heimniederlage.



Schiedsrichter: Maximilian Wagner (Kempten) - Zuschauer: 120 Beim SV Oberegg setzte sich der TSV Ottobeuren mit 2:1 durch. Adrian Zuka brachte Ottobeuren in der 27. Minute nach Vorarbeit von Dominik Zuka in Führung. Kurz vor der Pause erhöhte Torjäger Luca Werner, erneut vorbereitet von Dominik Zuka. In der Schlussphase wurde es noch einmal hektisch: Trotz einer Gelb-Roten Karte gegen Lucas Zingerle (80.) kam Oberegg noch einmal auf und verkürzte in Unterzahl durch Christian Müller per Elfmeter auf 1:2 (89.). In der Nachspielzeit sah dann noch Ottobeurens Marco Reinhardt die Gelb-Rote Karte.Schiedsrichter: Maximilian Wagner (Kempten) - Zuschauer: 120

Ein torreiches Spiel erlebten die Zuschauer im Sportpark Kirchheim, wo sich der heimische TSV dem TV Bad Grönenbach mit 2:3 geschlagen geben musste. Niko Titz brachte die Kirchheimer in der 2. Minute mit einem sehenswerten Distanzschuss in Führung. Die Grönenbacher reagierten jedoch eindrucksvoll: Karfala Conde glich in der 11. Minute aus, ehe Aboubacar Kader Diallo mit einem Doppelpack (19., 31.) für eine komfortable 3:1-Führung sorgte. Florian Racaj verkürzte in der 81. Minute und sorgte für Spannung, doch Kirchheim gelang kein weiterer Treffer mehr. In der Nachspielzeit wurde Grönenbachs Florian Stahl mit Gelb-Rot vom Platz gestellt.

Schiedsrichter: Stefan Holzheu (Lengenwang) - Zuschauer: 100

Eine weitere Enttäuschung musste der FC Heimertingen hinnehmen, in einer umkämpften Partie setzte sich der FSV Lamerdingen mit 3:2. Ferdinand May brachte den FSV früh per Elfmeter in Führung (5.), ehe Stephan Böck in der 31. Minute per Kopf ausglich. Doch Lamerdingen blieb weiter am Zug. Nach der Pause stellte May mit seinem zweiten Treffer die Führung wieder her, bevor Marius Knopp in der 51. Minute sogar das 1:3 gelang. Böck verkürzte in der 65. Minute erneut, doch zum Ausgleich reichte es für Heimertingen nicht mehr. In der Nachspielzeit sah Brian Frei (FCH) die Rote Karte.

Schiedsrichter: Lukas Schregle (Biessenhofen) - Zuschauer: 100

Die SG Sontheim/Westerheim ließ beim souveränen 4:0-Heimsieg gegen die DJK SV Ost Memmingen nichts anbrennen. Thomas Schütz eröffnete in der 10. Minute nach Vorarbeit von Julius Hebel den Torreigen. Nur vier Minuten später erhöhte Mahfouz Boroh – erneut nach Vorlage von Hebel – auf 2:0. Direkt nach der Pause baute Tobias Kirchmaier die Führung weiter aus (48.), ehe er in der 71. Minute nach Zuspiel von Maximilian Hebel seinen Doppelpack schnürte und den Endstand markierte.

Schiedsrichter: Lukas Schön (Egg an der Günz) - Zuschauer: 100