Ein „ungewöhnliches“ Kreispokalfinale in Mönchengladbach

Auch der RSV verfügt über die beste Abwehr seiner Liga, der Kreisliga A, und spielt einen nicht unähnlichen Stil wie die Neuwerker. „Wir wollen über eine geordnete Defensive kommen und auf Umschaltmomente hoffen“, sagt Gerguri. Und über den Gegner: „Sie haben enorme Qualität, kommen aus dem Kollektiv. Ich bin gespannt, wie sie mit dem Ball agieren. Sie sind der Favorit.“ Er sei aber auch auf seine Mannschaft „mega stolz“, die im Pokal viel erreicht habe.