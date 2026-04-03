Ein „ungewöhnliches“ Kreispokalfinale in Mönchengladbach

Dieses Jahr ist alles etwas anders am Finaltag des Kreispokals Mönchengladbach-Viersen: Zunächst gibt es diesmal nur ein Spiel, das Finale, während das Spiel um Platz drei ausfällt. Nach dem Rückzug des SV Lürrip aus der Bezirksliga hat die Mannschaft auch ihre Berechtigung zur Teilnahme am Spiel um Platz drei der beiden unterlegenen Halbfinalisten gegen die SpVg Odenkirchen verloren. Somit gewinnt Odenkirchen das Spiel kampflos am grünen Tisch mit 2:0.
Und zum anderen findet das Pokalfinale zwischen den Sportfreunden Neuwerk und dem Rheydter SV nicht wie üblich am Ostermontag statt, sondern wird zwei Tage früher, am kommenden Samstag um 17.30 Uhr angepfiffen. Die Neuwerker, die ein „Finale dahoam“ auf eigener Anlage austragen, sollen die Vorverlegung beantragt haben, um bei einer eventuellen Siegesfeier mehr Leute auf der Anlage zu halten. Doch auch das Spiel von Borussia Mönchengladbach gegen den 1. FC Heidenheim um 15.30 Uhr ist für Fußballfans ein Konkurrenzprodukt.
Ungeachtet dessen wollen die beiden Finalisten den Prestige-Sieg im Kreispokal mit nach Hause nehmen. Auch RSV-Trainer Arian Gerguri, für den das Erreichen des Niederrheinpokals (Erst- bis Drittplatzierter des Kreispokals) zunächst Priorität hatte. Doch beim Finaleinzug soll es nicht bleiben. „Wir freuen uns auf das Spiel und wollen uns nicht verstecken. Wenn wir jetzt das Finale erreicht haben, wollen wir auch das Maximum herausholen“, betont er.
Es wäre der erste Titel für den „Spö“ seit langer Zeit, und der erste Finaleinzug überhaupt. Zumindest wenn man bedenkt, dass erst seit der Saison 2012/13 überhaupt ein Finale im Kreispokal ausgespielt wird. In dem war der RSV seither noch nicht. Das sieht bei Neuwerk anders aus: Die Sportfreunde gewannen 2022 noch den Titel durch einen klaren 5:2-Sieg im Finale gegen Victoria Mennrath.
Doch die Motivation ist hoch, den Titel vier Jahre später vom aktuellen Titelverteidiger Mennrath in den Gladbacher Norden zurückzuholen: „Wir werden mit der vollen Kapelle antreten – zumal das Spiel auf unserer Anlage stattfindet. Das ist natürlich ein Highlight. Wir werden alles tun, um den Pokal zu holen“, versichert Trainer Dony Karaca. Das Finale im eigenen Wohnzimmer sei von Anfang an das Ziel gewesen. „Fairerweise muss man aber sagen, dass wir in den Runden etwas Losglück hatten“, räumt Karaca ein.
Tatsächlich erreichten die Neuwerker das Finale gegen einen verunsicherten SV Lürrip im Halbfinale mit 3:1. Auch die Gegner davor, Concordia Viersen im Viertelfinale (3:0) und MSV Mönchengladbach (3:1) im Achtelfinale, hatten nicht die Kragenweite des Bezirksligisten. Da hatte es der Rheydter SV schwerer, der auf dem Weg ins Endspiel die Brocken ASV Süchteln (2:1) und Odenkirchen (2:0) aus dem Weg räumte.
Dementsprechend ist Neuwerk vor den in dieser Saison so starken Rheydtern gewarnt: „Der RSV hat individuell gute Spieler. Gerade vorne und im Zentrum sind sie stark besetzt mit Mats Schleszies, Florian Vitia, Durukan Celik und Alexandar Milenovic“, zollt Karaca Respekt. Die Offensive der Rheydter gelte es zu bändigen. „Aber sie treffen auf die beste Abwehr der Bezirksliga. Wir wissen, wie man verteidigt. Wir werden erst einmal aus einer kontrollierten Defensive spielen, wissen aber auch, wo das Tor steht“, sagt der Neuwerk-Coach.
Auch der RSV verfügt über die beste Abwehr seiner Liga, der Kreisliga A, und spielt einen nicht unähnlichen Stil wie die Neuwerker. „Wir wollen über eine geordnete Defensive kommen und auf Umschaltmomente hoffen“, sagt Gerguri. Und über den Gegner: „Sie haben enorme Qualität, kommen aus dem Kollektiv. Ich bin gespannt, wie sie mit dem Ball agieren. Sie sind der Favorit.“ Er sei aber auch auf seine Mannschaft „mega stolz“, die im Pokal viel erreicht habe.