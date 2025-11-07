„Ein unfassbar ekliges Spiel“: Buchbach erwartet Überraschungsteam der Liga

Buchbach – Nach dem 1:0-Sieg in Aschaffenburg kann der TSV Buchbach den Blick wieder etwas nach oben richten: Vorausgesetzt, er stabilisiert sich und sackt am heutigen Freitag um 19 Uhr gegen den Sechsten VfB Eichstätt auch mal wieder auf eigenem Platz drei Punkte ein.

Die Bastion SMR-Arena, die unter anderem in der Vorsaison den Ausschlag zur Vizemeisterschaft gab, muss jetzt nach und nach neu errichtet werden. Allerdings erwartet den TSV mit dem Aufsteiger zum einen kein Lieblingsgegner und zum anderen die Überraschungsmannschaft der Liga, die vor Abschluss der Vorrunde der Fußball-Regionalliga Bayern schon 26 Punkte hat – fünf Zähler mehr als die Hausherren.

„Ich erwarte ein unfassbar ekliges Spiel gegen eine körperlich sehr starke Mannschaft, die extremen Wert auf Vertikalität legt. Eichstätt spielt ziemlich unorthodox, aber das hat System, auch wenn es auf den ersten Blick anders aussieht“, weiß Buchbachs Trainer Aleksandro Petrovic. „Wir dürfen dem Gegner so wenig wie möglich anbieten. Natürlich kann man nicht jeden weiten Ball verhindern, aber wir müssen schon im Aufbauspiel hellwach sein und die Restverteidigung bestmöglich organisieren. Und wir müssen die zweiten Bälle antizipieren.“

Buchbachs-Coach Petrovic quälen Aufstellungssorgen

Wie Buchbach hat Eichstätt 25 Treffer erzielt, aber die Abwehr hat nicht mal halb so viele Gegentore zugelassen: Eichstätts 14 Gegentreffer sind Bestwert der Liga zusammen mit den Würzburger Kickers.

Nachdem Rekordspieler Sammy Ammari wegen seiner Ampelkarte im Aschaffenburg fehlt, plagen Petrovic Aufstellungssorgen, zumal auch der erkrankte Josua M’bila nicht auflaufen kann, der auf einer der Flügelpositionen eingeplant gewesen wäre, wenn Tobias Stoßberger statt Ammari wieder ins Angriffszentrum rücken würde. Mit den verletzten Tobias Sztaf und Andreas Hirtlreiter fehlen genau auf dieser Position die eingeplanten Protagonisten. „Ich werde improvisieren müssen“, so Petrovic.

Die Platzverhältnisse um diese Jahreszeit dürften zudem ebenfalls den Gästen zugutekommen, doch davon will der Buchbacher Trainer nichts wissen: „Klar tun wir uns mittlerweile auf einem großen und guten Platz wie in Aschaffenburg leichter, aber wir haben auch die Qualität, um hässliche Spiele zu gewinnen.“Tipp: 2:2