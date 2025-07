"Ein unerwarteter Aufstieg"

1) Wie fällt euer Fazit zur vergangenen Saison aus?

Die Saison 2024/25 war geprägt von Höhen und Tiefen. Letztendlich ist das Fazit der Saison natürlich positiv, weil wir am letzten Spieltag mit Schützenhilfe des VfB Rauenberg II noch den unerwarteten Aufstieg geschafft haben. Alle Spieler wissen, dass wir in Punkto Konstanz in der A-Klasse eine Schippe drauflegen müssen.