„Ein unerwartet klarer Auswärtssieg“ – Acosta II gewinnt 5:0

Dabei hätte die Partie durchaus anders laufen können. „Wir hatten in der ersten Halbzeit Glück, dass Torwart Fricke einen Elfmeter halten konnte und dass auch der Nachschuss das Tor verfehlte“, erklärte Stucki. Der gehaltene Strafstoß erwies sich als Schlüsselmoment – nur wenige Minuten später traf Kai Pingel nach einem Umschaltmoment zur 1:0-Führung (42.).

Nach der Pause erhöhte Tim Stucki früh auf 2:0 (48.). Danach schwächte sich Wenden durch einen Platzverweis, während Acosta II das Spiel vollständig kontrollierte. Ab der 60. Minute folgte eine starke Offensivphase: Ole Schene traf doppelt (63., 76.), ehe erneut Pingel mit seinem zweiten Treffer den 5:0-Endstand herstellte (80.).

Stucki zog einen besonderen Vergleich zur Entwicklung seines Teams: „Die Saison begann für uns mit einem 5:0-Auswärtssieg in Groß Lafferde mit zwei Toren von Kai Pingel – und das Spieljahr endete mit einem 5:0-Auswärtssieg in Wenden und wieder zwei Toren von Kai Pingel.“

Mit dem klaren Sieg erhöht der Aufsteiger sein Punktekonto auf 29 Zähler und festigt den dritten Tabellenplatz, hinter Lehndorf (40) und Wendezelle (30). „Mit Platz 3 gehen wir als Aufsteiger hochzufrieden in die Winterpause“, bilanzierte Stucki.

FC Wenden – BSC Acosta II 0:5

FC Wenden: Cedric Beith, Finn-Niklas Eilers, Marcel Baschin (69. Nick Zeidler), Simon Vogler (85. David Knigge), Tobias Machus (69. Moritz Bernsee), Marvin Wirgau, Peter Timm, Lasse Kröger, Julius Hahn, Noah Raoul Kübler, Nick Stenzel (58. Bastian Meyer)

BSC Acosta II: Alexander Fricke, Lasse Volk, Leon Grzybowski, Nico Meyer, Mathis Mommertz, Niklas Ebert, Nico Weighardt, Tim Stucki (69. Fares Bejaoui), Marvin Yan (74. Mehmet Edin Bayar), Ole Schene (78. Nelio Kreith), Kai Pingel - Trainer: Uwe Stucki

Schiedsrichter: Gerrit Schulze

Tore: 0:1 Kai Pingel (42.), 0:2 Tim Stucki (48.), 0:3 Ole Schene (63.), 0:4 Ole Schene (76.), 0:5 Kai Pingel (80.)