„Ein Unentschieden wäre verdient gewesen“

Am 4. Spieltag der Regionalliga Bayern siegte Nürnberg zuhause gegen Augsburg, während die Schwabenritter Aschaffenburg unterlagen. Doppelpacker Angermeier sicherte Ansbach den ersten Zähler der Saison, während sich Haching mit einem Sieg gegen Bayern an die Tabellenspitze schoss.
Der 1. FC Nürnberg ging als klarer Favorit in die Partie. Alle drei Ligapartien konnte die Zweitvertretung des Clubs für sich entscheiden, wohingegen der FC Augsburg drei Niederlagen einstecken musste. Trotzdem entwickelte sich in der ersten Halbzeit ein ausgeglichenes Duell. Augsburg zeigte sich zunächst aktiver und engagierter als in den bisherigen Spielen und ging in der 26. Minute durch Aiman Dardari mit 1:0 in Führung. Nürnberg blieb geduldig und antwortete kurz vor der Pause. In der ersten Minute der Nachspielzeit traf Torjäger Scobel zum 1:1-Ausgleich, sodass das Spiel verdient mit einem Unentschieden in die Halbzeitpause ging. Nach dem Seitenwechsel übernahmen die Nürnberger über weite Strecken das Kommando, sodass der Treffer von Jeroen Krupa in der Nachspielzeit (90’+3) den verdienten 2:1-Endstand besiegelte.
Andreas Wolf (Trainer 1. FC Nürnberg ll): „Wir hatten über 90 Minuten die Spielkontrolle und mussten ruhig bleiben, um auf unsere Chancen zu warten. Einmal haben wir hinten nicht aufgepasst und das 0:1 kassiert, doch kurz vor der Pause gelang uns der Ausgleich zum 1:1. In der zweiten Halbzeit hätten wir Augsburg bereits früher bestrafen müssen. Dass wir am Ende mit dem Schlusspfiff das 2:1 erzielen, ist sicherlich glücklich, aber heute dennoch verdient.“
Markus Feulner (Trainer FC Augsburg ll): „Wir sind gut ins Spiel gestartet und hatten in der ersten Halbzeit einige Chancen, die wir leider nicht genutzt haben, sodass Nürnberg den Ausgleich erzielen konnte. Nach der Pause kamen wir nicht optimal zurück und Nürnberg setzte uns erwartungsgemäß unter Druck. Dennoch hatten wir weiterhin mehrere hervorragende Möglichkeiten. Wir konnten die Führung allerdings nicht erzielen und kassierten schließlich ein unglückliches Tor. Glückwunsch an Nürnberg – am Ende wäre ein gerechtes 1:1 sicherlich verdient gewesen. Meine Jungs haben alles reingeworfen.“
Beide Teams agierten in der ersten Halbzeit zurückhaltend und taten sich vor allem im letzten Drittel schwer. Die bislang größten Chancen hatten jedoch die Augsburger: In der 22. Minute köpfte Keereerom den Ball aus rund fünf Metern an die Latte, in der 43. Minute scheiterte Heiß an einem starken Reflex von Keeper Grün. Insgesamt spiegelte das 0:0 zur Halbzeit einen ausgeglichenen Spielverlauf wider, mit Chancen auf beiden Seiten, jedoch ohne Treffer. Kurz nach Wiederanpfiff erzielten die Aschaffenburger das 1:0: Rodriguez stand nach einem Eckstoß goldrichtig und verwandelte direkt. Beide Mannschaften hatten im weiteren Verlauf noch Chancen, doch zählbares gelang keinem der Teams. Am Ende gingen die Gäste aus Aschaffenburg als verdiente Sieger vom Platz, da sie über weite Strecken das Spiel kontrollierten. Es war zugleich ihr erster Sieg in der laufenden Saison.
Matthias Ostrzolek (Spielertrainer TSV Schwaben Augsburg): „Es ist eine sehr bittere Niederlage, weil wir heute unsere bislang beste Saisonleistung gezeigt haben. Wir hatten viel Ballbesitz, haben defensiv nahezu nichts zugelassen und uns immer wieder in aussichtsreiche Positionen gespielt. Leider hat uns im letzten Drittel die Präzision gefehlt, sowohl bei Hereingaben als auch beim finalen Pass. So kommt es im Fußball leider vor, dass der Gegner nach einer Standardsituation den Ball irgendwie über die Linie drückt und die 3 Punkte mitnimmt.“
Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen: Beide Teams hatten gute Chancen, wobei die Gäste den besseren Start erwischten. Bereits in der 3. Spielminute erzielte Pitter das 1:0 für Abstädter. Kurz vor dem Halbzeitpfiff gelang den Hausherren der Ausgleich, als Angermeier sehenswert aus 30 Metern zum 1:1 traf. In der 69. Minute schnürte er mit einem direkten Freistoß sogar einen Doppelpack. Nur fünf Minuten später nutzten die Gäste ein grobes Missverständnis in der Ansbacher Defensive und erzielten den Ausgleich zum 2:2-Endstand.
Niklas Reutelhuber (Trainer SpVgg Ansbach): „Ich bin heute unfassbar stolz auf die Mannschaft. Nach drei Spielen so aufzutreten wie wir aktuell und dann bereits in der dritten Minute das 0:1 zu kassieren und trotzdem so stark zurückzukommen, zeigt enorme Mentalität. Nach einer nicht optimalen Anfangsphase haben wir uns Schritt für Schritt ins Spiel gearbeitet und sind völlig verdient mit 2:1 in Führung gegangen. Leider haben wir uns durch einen eigenen Fehler das 2:2 selbst eingeschenkt. Das ist extrem schade, denn damit haben wir uns um den verdienten Lohn gebracht. Meiner Meinung nach hätten wir heute die drei Punkte absolut verdient gehabt.“
