„Ein Unentschieden wäre verdient gewesen“

Der 1. FC Nürnberg ging als klarer Favorit in die Partie. Alle drei Ligapartien konnte die Zweitvertretung des Clubs für sich entscheiden, wohingegen der FC Augsburg drei Niederlagen einstecken musste. Trotzdem entwickelte sich in der ersten Halbzeit ein ausgeglichenes Duell. Augsburg zeigte sich zunächst aktiver und engagierter als in den bisherigen Spielen und ging in der 26. Minute durch Aiman Dardari mit 1:0 in Führung. Nürnberg blieb geduldig und antwortete kurz vor der Pause. In der ersten Minute der Nachspielzeit traf Torjäger Scobel zum 1:1-Ausgleich, sodass das Spiel verdient mit einem Unentschieden in die Halbzeitpause ging. Nach dem Seitenwechsel übernahmen die Nürnberger über weite Strecken das Kommando, sodass der Treffer von Jeroen Krupa in der Nachspielzeit (90’+3) den verdienten 2:1-Endstand besiegelte.

Andreas Wolf (Trainer 1. FC Nürnberg ll): „Wir hatten über 90 Minuten die Spielkontrolle und mussten ruhig bleiben, um auf unsere Chancen zu warten. Einmal haben wir hinten nicht aufgepasst und das 0:1 kassiert, doch kurz vor der Pause gelang uns der Ausgleich zum 1:1. In der zweiten Halbzeit hätten wir Augsburg bereits früher bestrafen müssen. Dass wir am Ende mit dem Schlusspfiff das 2:1 erzielen, ist sicherlich glücklich, aber heute dennoch verdient.“



Markus Feulner (Trainer FC Augsburg ll): „Wir sind gut ins Spiel gestartet und hatten in der ersten Halbzeit einige Chancen, die wir leider nicht genutzt haben, sodass Nürnberg den Ausgleich erzielen konnte. Nach der Pause kamen wir nicht optimal zurück und Nürnberg setzte uns erwartungsgemäß unter Druck. Dennoch hatten wir weiterhin mehrere hervorragende Möglichkeiten. Wir konnten die Führung allerdings nicht erzielen und kassierten schließlich ein unglückliches Tor. Glückwunsch an Nürnberg – am Ende wäre ein gerechtes 1:1 sicherlich verdient gewesen. Meine Jungs haben alles reingeworfen.“





