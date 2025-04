„Ein Unentschieden wäre drin gewesen“: Weichs siegt knapp in Hilgertshausen

So., 06.04.2025, 14:30 Uhr

Das Spiel auf dem holprigen Rasen war von Zweikämpfen geprägt. Weichs kam etwas besser mit den schwierigen Platzverhältnissen zurecht. Deshalb war die 1:0-Halbzeitführung in Ordnung. Den Treffer erzielte allerdings mit Tobias Racki ein Hilgertshausener, der nach einem flachen Ball über links unglücklich ins eigene Tor traf. Weichs hatte noch einige gute Tormöglichkeiten durch Alexander Kaurin, Markus Hirtes und Sedin Hrbat. Aber auch Hilgertshausen boten sich dicke Chancen für Eric Güntner und Felix Lang.

Vor dem Spiel in Hilgertshausen war Dampf auf dem Kessel beim Tabellenzweiten SV Weichs. Denn nach nicht zufriedenstellenden Wochen und vor allem der blamablen 1:4-Niederlage in Ampermoching gab es intensive Gespräche – und sehr intensives Training, wie Trainer Robert Böttcher verriet. Beim TSV Hilgertshausen gab es vor knapp 140 Zuschauern einen 1:0-Erfolg.

Auch die zweite Hälfte verlief relativ ausgeglichen, die Partie wurde zum offenen Schlagabtausch. Hilgertshausen drängte immer mehr auf den Ausgleich, wenngleich auch die Gäste weiter gefährlich nach vorne spielten. Nach einer flachen Hereingabe scheiterte Eric Güntner am Weichser Keeper Fabian Langer, der kurz vor der Linie noch per Fußabwehr klären konnte (57.). Die größte Chance aufs 1:1 hatte Sebastian Oberhauser, der aber nur den Pfosten traf (86.). Hilgertshausen warf nochmal alles nach vorne, der Ausgleich wollte aber nicht mehr fallen.

„Ein Unentschieden wäre drin gewesen, aufgrund der ersten 20 Minuten ist der Sieg für die Gäste unterm Strich in Ordnung“, sagte Hilgertshausens Abteilungsleiter Norbert Schneider. Weichs sei spielerisch eine der besseren Mannschaften der Liga. „In der zweiten Hälfte haben nicht mehr ganz fortgeführt, was die erste Halbzeit gut gemacht hatten“, so SVW-Trainer Böttcher, „wir haben vorne unsere Chancen weiter liegen gelassen.“ Auch er befand, dass der Sieg „im Großen und Ganzen verdient war“.