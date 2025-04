"Ein Unentschieden hilft Beiden nicht weiter"

Vier der vergangenen fünf direkten Duelle endeten mit einem Remis. Auch das Hinspiel endete 2:2 und zeigte, dass beide Teams auf einem ähnlichen Niveau spielen. Lediglich das letzte Duell, das in Nordhorn stattfand, fand am Ende einen Sieger. GW Mühlen gewann damals mit 2:0.

Dass Mühlen ein super Gegner ist, weiß auch Viktor Maier, Co-Trainer der Nordhorner: "Mühlen ist ein Top-Team und funktioniert als Kollektiv sehr gut. Sie sind sehr effizient und haben ein super Umschaltspiel." Zuletzt verlor Mühlen allerdings zwei der vergangenen fünf Partien, während Nordhorn seit acht Spielen ohne Niederlage da steht.

Dabei hat man beim SV Vorwärts Nordhorn einen Plan: "Wir wollen unseren Ballbesitz-Fussball durchbringen." so Maier. Da man in der Rückrundentabelle auf Rang eins steht, scheint es also sehr zu klappen beim Tabellenvierten. Trotz der guten Form weiß Viktor Maier: "Ein Unentschieden wird beiden Teams nicht helfen. Wir brauchen den Sieg, um oben dran zu bleiben und darauf spielen wir auch."

Aktuell steht Holthausen-Biene noch auf dem ersten Platz und hat einen Vorsprung von sechs Punkten. Es ist aber klar, dass die Top-Teams der Liga auch noch federn lassen werden, sodass der Sieger der Partie weiterhin im Meisterrennen mitwirken wird.