Ein Unentschieden der schlechteren Sorte

Beide Mannschaften erlaubten sich auf schwierigem Geläuf - Eh klar, Reserverunde! - viele Fehler im Passspiel. Der Gast ging mit einem abgefälschten Freistoß in Führung, die Heimelf glich kurz nach der Seitenwechsel aus. Danach kam Aidenbach noch zu einem wegen Abseits nicht gegebenen Tor und die SG zu einem Schlenzer an die Unterkante der Latte. Am Ende eine Punkteteilung, die in Ordnung geht.

