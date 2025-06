Ein- und auswechseln künftig bis hinauf zur A-Liga

Eibes blickt optimistisch in die Zukunft, die er mit einem bewährten Team bestreiten wird: Lediglich Dirk Janotta (Vizepräsident Finanzen) und Peter Lipkowski (Vizepräsident Jugend) kandidierten kein weiteres Mal – nach insgesamt 57 Jahren Präsidiumstätigkeit verabschiedete Eibes die beiden mit einer besonderen Auszeichnung, begleitet von stehenden Ovationen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Janotta ist nun Ehren-Schatzmeister des Verbandes, Lipkowski erhielt die Goldene Ehrennadel des FVR und wurde Ehren-Verbandsjugendleiter. „Du bist in all den Jahren immer für die Jugend da gewesen und hast neue Entwicklungen unterstützt. Danke für alles“, richtete Eibes das Wort an Lipkowski. Und ergänzte, gerichtet an Janotta: „Alle haben immer sehr geschätzt, mit welcher finanzpolitischer Weitsicht Du den Haushalt des Verbandes geführt hast – ein ganz herzliches Dankeschön für Dein Engagement!“

All dies im Übrigen für die kommenden vier Jahre – und nicht mehr „nur“ drei: Die Vereinsvertreter folgten einstimmig dem Antrag, die Wahlperiode um ein Jahr auf nunmehr vier Jahre zu verlängern. Damit findet eine Anpassung an den neuen Wahlturnus des DFB-Bundestages statt, die auch von anderen Landesverbänden bereits vollzogen wurde und die zudem wegen der laut DFB-Satzung „geborenen“ Mitgliedschaft des Verbandspräsidenten im DFB-Vorstand sinnvoll ist.

Sowohl Janotta als auch Lipkowski freuen sich, ihre Ämter in zuverlässige neue Hände geben zu können: Andreas Rockenbach heißt der neue Vizepräsident Finanzen, der auf Grund gesundheitlicher Probleme Janottas während der zurückliegenden Amtsperiode in enger Abstimmung mit Janotta ohnehin schon viele Aufgaben übernommen hatte. Lipkowski hat derweil gleich zwei Nachfolger: Dr. Michael Wilkes wurde bereits am vergangenen Samstag im Rahmen des Verbandsjugendtags als Vizepräsident Jugend gewählt und vom Verbandstag nun bestätigt – ebenso wie Sven Edinger, der den Jugendausschuss fortan als Vorsitzender leiten wird.

Das Präsidium des Fußballverbandes Rheinland setzte sich in den kommenden vier Jahren somit wie folgt zusammen: Gregor Eibes (Präsident), Andreas Rockenbach (Vizepräsident Finanzen), Achim Kroth (Vizepräsident Recht), Marco Schütz (Vizepräsident Senioren), Dr. Michael Wilkes (Vizepräsident Jugend), Michaela Breuer-Hück (Vizepräsidentin Frauen & Mädchen), Thomas Schmittgen (Vizepräsident Schiedsrichter), Arianit Besiri (Vizepräsident für sozial- und gesellschaftspolitische Aufgaben), Prof. Dr. Lutz Thieme (Vizepräsident Verbands- und Vereinsentwicklung), Jörg Müller (Vizepräsident für Qualifizierung) und Karlheinz Doerschel (Vizepräsident für Angelegenheiten der Fußballkreise), dazu Walter Desch als Ehrenpräsident des FVR sowie (mit beratender Stimme) FVR-Geschäftsführer Dennis Gronau.

Was DFB-Präsident Neuendorf sagte

Zu Beginn der Veranstaltung hatte Gregor Eibes viele Gäste aus der Politik, dem Sport sowie dem Fußball an sich begrüßt, darunter DFB-Präsident Bernd Neuendorf, DFB-Vizepräsident Thomas Bergmann, den rheinland-pfälzische Innen- und Sportminister Michael Ebling und Rudolf Storck, Präsident des Landessportbundes Rheinland-Pfalz. „Ich bin viel in der Welt unterwegs, aber solch eine tolle Struktur im Fußball haben nur wir hier in Deutschland“, sagte Neuendorf. „Daher sage ich Danke für Ihr und Euer Engagement.“ Ähnlich äußerte sich auch Minister Ebling, der den Blick zudem auf einen anderen Aspekt richtete: „Wir brauchen bessere Rahmenbedingungen für den Vereinssport“, betonte er. „Der Sport hat eine große Kraft, in den Vereinen engagieren sich Menschen. Das Ehrenamt wird nie bezahlbar sein und unbezahlbar bleiben.“ Und Storck meinte: „Der Sport steht für Demokratie. Ich würde mir wünschen, dass die integrative Kraft des Sports noch mehr erkannt wird.“

Vor den Neuwahlen des Präsidiums freute sich Eibes, zwei Mitarbeiter für ihr langjähriges und herausragendes Wirken im Ehrenamt würdigen zu können: Er gratulierte Alois Stroh, von 2010 bis 2019 Vizepräsident für Qualifizierung, Vereinsberatung und Schule & Fußball, sowie Walter Kirsten, noch bis Ende Juni und fast 20 Jahre lang Kreisvorsitzender Mosel und sechs Jahre lang Präsidiumsmitglied, zu ihrer Ehrenmitgliedschaft im FVR. Schiedsrichter Fabian Mohr erhielt zudem den Matthias-Weber-Preis.

Letzter Antrag hat es in sich

Anschließend wurden die Entscheidungen getroffen, zunächst personeller Natur, dann über die verschiedenen Anträge zur Änderung der Satzung und der Ordnungen. Eine besondere Rolle kam dabei dem letzten Antrag zu, über den abgestimmt wurde: Es ist die erste und bisher einzige Wahl, die im Fußballverband Rheinland mittels elektronischen Verfahrens ausgezählt wurde. Und auch der Inhalt spielt eine wichtige Rolle: Künftig ist das Wiedereinwechseln von Spielern nicht mehr nur in der Kreisliga C, sondern auch in den Kreisligen A und B sowie den Reserveklassen erlaubt.

Kurz vor Ende der Veranstaltung stellte Prof. Dr. Lutz Thieme dann die Resultate der „Evaluation der Verbandsstruktur Fußballverband Rheinland“ vor, ein Projekt der Hochschule Koblenz, das er geleitet hatte. Thieme präsentierte zentrale Aussagen der Befragung von mehreren hundert Mitarbeitern des FVR und die daraus erarbeiteten Handlungsempfehlungen der Arbeitsgruppe, darunter die Verringerung der Kommissionen und Ausschüsse, die Stärkung und Intensivierung der Zusammenarbeit und die Verkürzung von Entscheidungsprozessen. Schließlich beschlossen die Vereinsvertreter, dass das Präsidium beauftragt wird, die aus dem Projekt gewonnenen Erkenntnisse zu bewerten Konzepte und Maßnahmen zu erarbeiten und umzusetzen.

So endete nach fünfeinhalb Stunden ein sehr harmonischer Verbandstag, der die Weichen im Fußballverband Rheinland für die nahe Zukunft bis zum nächsten Verbandstag 2029 in Altenkirchen stellte. „Mein Fazit fällt positiv aus, auch wenn die Dauer der Veranstaltung zu lang war, das muss man ehrlich zugeben", sagte Eibes. „Ich freue mich sehr über meine Wiederwahl und auf die kommenden vier Jahre. Und ich bin sicher, dass wir in dieser tollen Zusammensetzung wieder erfolgreich arbeiten können.“