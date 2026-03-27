„Ein unangenehmer Gegner sein" – Geiselbullach trifft auf Gilching

Der TSV geiselbullach (in Grau) im Spiel gegen den TSV Gilching (in Rot). – Foto: Dagmar Rutt

Bevor für den TSV Geiselbullach ab dem kommenden Wochenende die entscheidenden Spiele im Abstiegskampf gegen die direkten Konkurrenten aus Polling und Wolfratshausen anstehen, wartet am Samstag um 13 Uhr noch ein besonderes Heimspiel: Zu Gast ist der TSV Gilching. Der ist nahezu perfekt ins Frühjahr gestartet. Auf das 1:1 zum Auftakt beim SV Planegg folgten Siege gegen den MTV München (2:0), den SV Pullach (2:0) und zuletzt den SV Polling (3:0). „Die Ergebnisse sprechen für sich“, sagt Bullachs Spielertrainer Stefan Held.

Seine Mannschaft ist mit einem Sieg und zwei Niederlagen ins Fußballjahr gestartet, blickt der Partie aber dennoch mit Zuversicht entgegen. „Wir freuen uns auf dieses Spiel“, betont Held. Aus dem Hinspiel habe sein Team noch eine Rechnung offen. Damals verlor Geiselbullach trotz ansprechender Leistung und einer 1:0-Führung noch spät mit 1:2. Held sieht seine Mannschaft inzwischen weiter als damals – auch in ihrer Reife. Der scheidende Spielertrainer erwartet ein enges Duell. „Wir wollen ein extrem unangenehmer Gegner sein“, sagt er. Mit einer stabilen Defensive und mutigem Auftreten wollen die Bullacher dem Aufstiegsanwärter Paroli bieten. (Dirk Schiffner)