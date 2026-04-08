"Ein umtriebiger Verein" - SpVgg Wiesenbach von Thomas Braun · Heute, 14:30 Uhr · 0 Leser

JHV der SpVgg Wiesenbach mit Ehrungen und Abschied „Ein umtriebiger Verein“, so lautete das Fazit von Wiesenbachs zweitem Bürgermeister Stefan Schnitzler und Bezirks-Ehrenamtsreferent Günther Brenner in ihren Grußworten an die Versammlung. Die Vielzahl an Aktivitäten rund um die SpVgg Wiesenbach, kurz umrissen vom ersten Vorstand Tobias Miller in seinem Resümee des abgelaufenen Jahres, sei nur dank einer engagierten Vorstandschaft und vieler ehrenamtlicher Helferinnen und Helfer möglich.

Als kleines Zeichen der Wertschätzung für ihre langjährige Vereinstreue bedankte sich Vereinsehrenamtsbeauftragter Max Thurn bei Alfred Mayer (70 Jahre), Werner Negele (60 Jahre), Harald Fent, Markus Katzer, Max Thurn (50 Jahre) und Manfred Dreher (40 Jahre) mit der Urkunde „SpVgg Wiesenbach sagt Danke“. Im Anschluss übernahm Günther Brenner den Part der Verbandsehrungen: Markus Vogt und Vince Spengler erhielten das Verbands-Ehrenzeichen in Silber für 10-jährige verdienstvolle Funktionärstätigkeit. Das 20-jährige Engagement von Wolfgang Müller wurde mit dem Verbands-Ehrenzeichen in Gold gewürdigt. Für 30 Jahre unermüdlichen Einsatz im Verein wurden Otto Konrad und Siegfried Konrad mit der Verbands-Ehrenmedaille in Silber ausgezeichnet.