„Ein Umbruch zur richtigen Zeit“

Bedeutet das im Umkehrschluss, dass nur sogenannte „B-Lösungen“ in Frage kommen werden? Thorsten Lehmann: Auf keinen Fall. Wir haben die kurze Sommerpause im Blick. In drei bis dreieinhalb Wochen starten wir bereits mit der Vorbereitung auf die neue Saison. Trotzdem lassen wir uns nicht unter Druck setzen. Wir führen Gespräche mit verschiedenen Kandidaten und suchen längerfristige Lösungen, die sowohl fachlich als auch in ihrer Philosophie zu unseren Vereinswerten passen.

Wie ist die Vorgehensweise, wenn geeignete Kandidaten nicht sofort verfügbar sind?

Thorsten Lehmann: Wir sind da optimistisch. Wir hatten schon einige Gespräche mit passenden Trainern, aber aus unterschiedlichen Gründen kam es noch nicht zur Zusammenarbeit. Das Feedback zu unserem Verein ist jedoch positiv, was uns sehr freut. Das zeigt die gute Arbeit von Jonas Jacob und unsere solide Vereinsstruktur mit einem ruhigen Umfeld. Das sind wiederum Argumente, die wir in den Gesprächen mit den Trainern hervorheben. Sollten wir kurzfristig keine externe Lösung finden, ziehen wir auch eine interne Übergangslösung in Betracht, eventuell zunächst bis zur Winterpause.

Spielt euch der Doppelabstieg sogar in die Karten?

Thorsten Lehmann: Naja, ein Abstieg ist natürlich immer enttäuschend, aber kein Weltuntergang. Die Erfahrung der Gruppenliga war für uns alle wertvoll. Und auf jeden Fall etwas, was sich die Jungs auch erarbeitet und verdient haben. Angesichts der zahlreichen Abgänge wäre es ohnehin schwer geworden, diese Leistung über eine ganze weitere Saison zu halten. Die KOL gibt uns jetzt die Möglichkeit, uns neu zu ordnen und wieder Spaß am Gewinnen zu entwickeln. So eine Negativserie kann frustrierend sein, daher könnte der Umbruch zur richtigen Zeit kommen. Und unsere Reserve wird sich in der KLB ebenfalls positiv entwickeln können. Gerade mit Blick auf die ganz jungen Spieler, von denen einige in der aktuellen Saison noch A-Jugendliche gewesen sind. Auch hier erhoffen wir uns durch einen Neuanfang neue Impulse, die die Mannschaft perspektivisch stärker macht.

Bleibt in der aktuellen Phase noch Zeit, um sich um Neuverpflichtungen zu kümmern?

Thorsten Lehmann: (schmunzelt) Das hat momentan nicht oberste Priorität. Die Stunden am Telefon und in persönlichen Gesprächen investieren wir zurzeit in die Trainersuche. Aber im Ernst, mit unserem Fokus auf den Breitensport arbeiten wir mit bescheidenen Mitteln, und sind dankbar für die ligaunabhängige Unterstützung unseres Hauptsponsors Solupharm. Dennoch müssen wir weiter verstärkt auf Spieler aus der Region setzen, die sich mit dem Verein identifizieren. Wir konnten zeigen, dass sich Spieler bei uns gut entwickeln können und den Weg gehen wir auch mit einem neuen Trainer weiter. Einige Neuzugänge für die Reserve sind bereits bestätigt, und für die Erste sondieren wir weiterhin Optionen. Ein neuer Trainer hilft uns dabei, unser Netzwerk auszubauen und hoffentlich weitere passende Spieler zu finden.

Wird der Verein gestärkt aus dieser Phase hervorgehen?

Thorsten Lehmann: Absolut! Ein Neuanfang ist nicht nur eine Herausforderung, sondern auch eine Chance, unseren Weg neu zu gestalten. Es klingt wie eine Phrase, dennoch trifft es auf uns ziemlich passend zu. Wir haben talentierte Spieler und engagierte Funktionäre, die bereit sind, auch schwierige Zeiten durchzustehen. Deshalb sind wir zuversichtlich, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Unser Fokus liegt darauf, ein starkes Team zu formen, das sowohl sportliche Erfolge erzielt als auch als Einheit wächst. Es geht um die langfristige Entwicklung des Vereins, nicht nur um kurzfristigen Erfolg.