Ein Umbruch als Chance

Die Lage beim VfL Emslage ist angespannt: Nach 16 Spielen stehen lediglich sieben Punkte zu Buche, der Rückstand auf das rettende Ufer beträgt bereits zehn Zähler. Dennoch setzt der Verein ein klares Zeichen für Kontinuität – und verlängerte im Dezember den Vertrag mit Jonas Möller vorzeitig um eine weitere Saison. Der Mannschaftskapitän geht damit in seine zweite Spielzeit beim VfL und steht sinnbildlich für einen erneuten Umbruch im Team. Im FuPa-Interview spricht Möller über seine Beweggründe für die Verlängerung, die Unterschiede zwischen den beiden Umbruchphasen und darüber, warum er trotz Tabellenplatz 16 weiterhin an den Klassenerhalt glaubt.

FuPa: Jonas, du gehst in deine zweite Saison beim VfL Emslage und bist in dieser Spielzeit Mannschaftskapitän. Was bedeutet dir dieses Vertrauen des Vereins, gerade in einer sportlich schwierigen Phase? Jonas: Ich denke es ist nicht üblich im Zweiten Jahr bei einem „neuen“ Verein gleich Kapitän zu werden. Das zeigt leider deutlich wie brutal der Umbruch ist. Wir haben im Sommer viele verdiente Spieler und auch für die Truppe enorm wichtige Charaktere verloren. Aber dieser Umbruch war unvermeidbar und schon bei meinen Wechsel, letzte Saison, zeichnete er sich ab. Auch dort haben wir 4 verdiente Spieler in den Fußballruhestand verabschiedet. Ich wollte bei diesem Umbruch mithelfen. Ich wollte als älter Spieler vorangehen und Führungsstärke zeigen. Dass die Truppe und der Verein mir dieses Vertrauen, in Form des Kapitänsamtes schenken, bedeutet mir sehr viel und ich versuche dieser Rolle gerecht zu werden.

FuPa: Im Dezember hat der Verein bekannt gegeben, dass du um eine weitere Saison verlängert hast. Was waren für dich die ausschlaggebenden Gründe, dich weiterhin an den VfL Emslage zu binden? Jonas: Für mich war sofort klar, dass ich nicht nur für eine Saison komme.

Jeder Umbruch kann auch immer eine Chance sein. Wir haben zwar viele wichtige Spieler verloren, aber wir haben auch richtig gutes Jungs dazubekommen. Ich will meine Erfahrung mit reinbringen und die Jungs schneller an den Herrenbereich ranführen. FuPa: Gab es in der Winterpause auch andere Optionen oder war für dich schnell klar, dass du diesen Weg in Emslage weitergehen möchtest? Jonas: Ich bin dem VfL unfassbar dankbar für die Chance hier als Mensch und als Spieler zu wachsen. Es ist wirklich etwas ganz Besonderes hier. Ich trage das Trikot und die Binde wirklich mit Stolz. Ich bin zu 100% beim VfL Emslage. FuPa: Du erlebst aktuell bereits den zweiten Umbruch innerhalb kurzer Zeit beim VfL. Wo siehst du die größten Unterschiede zwischen dem Umbruch zur Saison 2024/25 und dem jetzt anstehenden für 2025/26? Jonas: Ich glaube der größte Unterschied zur letzten Saison ist einfach die verlorene Erfahrung. Wir hatten letzte Saison viele Spieler die schon einige Jahre auf Bezirksliganiveau im Herrenbereich gespielt haben. Dieses Jahr ist für viele das erste Herrenjahr, bzw. das erste Bezirksligajahr das ist natürlich schwer aufzufangen. Aber alle knien sich rein, geben Vollgas und wollen sich verbessern. Auch wenn es ein schweres Jahr ist, wird es vielen in der Entwicklung gut tun. FuPa: Nach 16 Spielen stehen erst 7 Punkte zu Buche, der VfL ist Tabellenletzter. Wie schwer ist es für euch als Mannschaft, mit dieser Situation mental umzugehen? Jonas: Wir wussten von Anfang an dass es ein richtig schwer Jahr wird. Wir schauen gar nicht so viel auf die Tabelle. Wir schauen auf uns, schauen auf die Entwicklung und die Entwicklung stimmt! Es macht einfach Spaß in der Truppe, auf und neben dem Platz. Auch von Vereinsseite und von den Zuschauern gibt es immer wieder Zuspruch. Das zeigt einfach wie familiär das Umfeld beim VfL ist. Das ist schon etwas ganz besonderes hier. FuPa: Was fehlt der Mannschaft deiner Meinung nach aktuell am meisten - Qualität, Erfahrung, Selbstvertrauen oder einfach Spielglück? Jonas: Am meisten fehlt die Erfahrung. Erfahrung kann man nicht lernen, die muss man machen. Deshalb bin ich auch davon überzeugt, dass dieses Jahr Vielen richtig gut tun wird. FuPa: Der Rückstand auf das rettende Ufer beträgt aktuell 10 Punkte. Was gibt dir persönlich die Hoffnung, dass der Klassenerhalt trotzdem noch möglich ist? Jonas: Wie gesagt wir schauen wirklich gar nicht so viel auf die Tabelle. Wir versuchen natürlich unsere Spiele zu gewinnen, aber über allem steht die Entwicklung. FuPa: Welche Rolle spielen dabei die Trainingsarbeit und der Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft? Jonas: Trotz der schwierigen Saison und vieler Niederlagen, haben wir eine gute Trainingsbeteiligung, alle ziehen voll mit. Das ist natürlich enorm wichtig. Man merkt dass wir Fußballspielen wollen und der Zusammenhalt ist sowieso ungebrochen. Das wird sich auch garantiert nicht ändern.

FuPa: Du hast bereits für den VfL Herzlake, den SV Union Meppen und nun den VfL Emslage gespielt. Welche Erfahrungen aus diesen Stationen helfen dir jetzt besonders in deiner Rolle als Kapitän? Jonas: Ich hab nie für Herzlake gespielt, ich weiß auch nicht wieso dass in meinem Profil steht. Ich war auch bei Union viele Jahre Kapitän, unter verschiedenen Trainern, somit ist diese Rolle keine neue für mich. Ich versuche einfach immer alles für meine Mannschaft zu geben. Bin immer jemand der Vorangehen möchte und möchte dabei helfen meine Mitspieler noch besser zu machen. FuPa: Hast du in deiner Laufbahn schon ähnliche Situationen erlebt und was kann man daraus für den aktuellen Abstiegskampf lernen? Jonas: Tatsächlich kam in genau so einer Situation in den Herrenbereich. Damals war ich noch in der A-Jugend und habe einige Spiele bei der 1. Herren bei Union in der Bezirksliga ausgeholfen. Auch damals waren wir Tabellenletzter. Aber mir hat es enorm Spaß gemacht mich im Herrenbereich zu beweisen. Deshalb glaube ich, ich kann mich ganz gut in die Jungs hineinversetzen. FuPa: Was erwartest du von dir selbst als Kapitän in den kommenden Monaten und was dürfen die Fans noch von der Mannschaft erwarten? Jonas: Ich werde weiter für meine Mannschaft kämpfen und werde alles versuchen die jungen Spieler bestmöglich an den Herrenbereich heranzuführen und sie besser zu machen. Ich will Ihnen bei Ihren Entwicklungsschritten helfen. Wir werden weiter als Mannschaft zusammenwachsen. Neben mir haben auch alle anderen Spieler um ein Jahr verlängert auch das Trainerteam hat verlängert und wird noch erweitert. Ein Umbruch ist zwar schwer, aber er bietet auch die Möglichkeit für andere Spieler voranzugehen und Führungsqualitäten zu zeigen. Das Potential hat die Truppe auf jeden Fall. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir auf einem guten Weg sind. FuPa: Wir bedanken uns bei Jonas Möller für das offene Gespräch und wünschen ihm sowie dem VfL Emslage für den weiteren Saisonverlauf viel Erfolg.

