Ein überraschender Abgang beim TSV Meitingen

Ihre Wege trennen sich. Andreas Wessig (rechts) hört am Saisonende nun doch beim TSV Meitingen auf. Abteilungsleiter Torsten Vrazic muss einen neuen Trainer suchen. – Foto: Karin Tautz

Alles schien geklärt und doch ist jetzt alles anders. Der Nord-Bezirksligist TSV Meitingen muss sich nach einem neuen Trainer umschauen.

Eigentlich hatte auch Andreas Wessig, dessen Sohn Fabian beim SC Verl in der 3. Liga spielt, schon vor einigen Wochen beim TSV Meitingen für eine weitere Runde zugesagt, als man aus dem Trainingslager in Barcelona zurückgekehrt war. Nun hat der 52-Jährige aus privaten und persönlichen Gründen seinen Rücktritt zum Saisonende bekannt gegeben.

„Eine emotional schwere Entscheidung“, sagt Wessig, der dies der Mannschaft bereits mitgeteilt hat. Wessig übernahm den TSV im Mai 2025 auf dem Abstiegs-Relegationsplatz und führte die Lechrainer stetig nach oben. Obwohl man zuletzt vier Spiele ohne Sieg geblieben ist, hat die Entscheidung keine sportlichen Gründe. Aber: „Vielleicht gibt es ja einen Kick“, sagt Wessig, „Platz zwei ist ja immer noch in Reichweite.“