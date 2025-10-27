„Das war ein überragender Auftritt mit klarer Dominanz über die gesamten 90 Minuten“, lobte Güzel nach dem Spiel. „Vom Anpfiff an bestimmten wir Tempo und Rhythmus des Spiels und kontrollierten das Geschehen nach Belieben.“

Die Gastgeber diktierten das Geschehen von Beginn an und fanden auch gegen tiefstehende Gäste immer wieder spielerische Lösungen. Janosch-Paul Bauer brachte den MTV mit einem Doppelschlag (34., 37.) auf Kurs, ehe Oliwier Bosacki kurz vor der Pause zum 3:0 traf.

Nach dem Seitenwechsel blieb Wolfenbüttel druckvoll: Tim Knobloch (52.) und Liam Freitag mit einem Doppelpack (59., 75.) schraubten das Ergebnis weiter in die Höhe. Den Schlusspunkt setzte Paul Wolf in der 77. Minute zum 7:0-Endstand.

Güzel zeigte sich besonders von der mannschaftlichen Geschlossenheit beeindruckt: „Union stand tief und verteidigte über weite Strecken mit nahezu allen Spielern um den eigenen Strafraum. Trotzdem haben wir immer wieder kreative Lösungen gefunden und uns zahlreiche gute Chancen herausgespielt. Besonders imponiert hat mir die Spielfreude, mit der wir das umgesetzt haben.“

Auch defensiv präsentierte sich der Tabellenführer in Bestform. „Wir haben über die gesamte Partie hinweg sehr stabil gestanden und keine einzige echte Torchance des Gegners zugelassen“, betonte Güzel. "Nachdem wir bereits in der Vorwoche gegen Wendessen zu Null gespielt und ebenfalls keine Chance zugelassen haben, war auch dieses Spiel ein weiterer Beweis für unsere enorme Entwicklung in der Defensive."

Mit nun 29 Punkten aus zwölf Spielen bleibt der MTV Wolfenbüttel II an der Tabellenspitze und setzt ein weiteres Ausrufezeichen im Aufstiegsrennen. Für den SV Union Salzgitter, der nun auf Platz fünf steht, war der Nachmittag hingegen zum Vergessen – gegen diesen MTV war schlicht kein Durchkommen.