Ein Turnier: Oberligist, Verbandsligist und Landesligist beim VfB

Auf dem Kunstrasenplatz des VfB Friedrichshafen steht am Samstag, 24. Januar 2026, ein kompakter, aber anspruchsvoller Vorbereitungs-Spieltag an. Drei Mannschaften aus drei Ligen treffen im Rahmen eines Blitzturniers aufeinander: der Verbandsligist VfB Friedrichshafen, der Oberligist FV Ravensburg sowie der Landesligist FC Radolfzell aus Südbaden. Drei Spiele, drei direkte Vergleiche und ein eng getakteter Ablauf machen diesen Vormittag zu einer intensiven Standortbestimmung mitten in der Wintervorbereitung.
Vorbereitung ohne Umwege
Der Spieltag ist klar strukturiert und bewusst reduziert. Statt langer Turnierformen setzt der VfB Friedrichshafen auf direkte Duelle mit klarer Aussagekraft. Jedes Team bestreitet zwei Spiele, jedes Aufeinandertreffen findet unter identischen Bedingungen statt. Der Kunstrasen bildet dabei die Grundlage für ein schnelles, sauberes Spiel und ermöglicht trotz Winterphase eine hohe Intensität.
Der Gastgeber im Mittelpunkt
Für den VfB Friedrichshafen besitzt dieser Vorbereitungs-Spieltag besondere Bedeutung. Als Verbandsligist trifft das Team gleich zu Beginn auf einen höherklassigen und ambitionierten Gegner. Der Vergleich mit dem Oberligisten FV Ravensburg dient als erster Gradmesser, während das Duell mit dem FC Radolfzell zusätzliche Perspektiven eröffnet. Für alls Teams geht es darum, Abläufe zu überprüfen, Belastungen zu steuern und Erkenntnisse für die Rückrunde zu sammeln.
Ravensburg als etablierter Maßstab
Der FV Ravensburg tritt als Oberligist an und bringt damit das höchste sportliche Niveau dieses Blitzturniers mit. Die Partien gegen Friedrichshafen und Radolfzell bieten Ravensburg die Möglichkeit, sich unter Wettkampfbedingungen zu zeigen und den eigenen Stand zu überprüfen. Gerade im direkten Vergleich mit einem ambitionierten Verbandsligisten erhält das Spiel zusätzliche Aussagekraft.
Radolfzell als externer Vergleich
Mit dem FC Radolfzell aus der Landesliga Südbaden ist ein Team dabei, das für einen anderen regionalen Ansatz steht. Der Blick über die Verbandsgrenzen hinweg macht den Reiz dieses Spieltags aus. Radolfzell trifft nacheinander auf Friedrichshafen und Ravensburg und erhält damit zwei sehr unterschiedliche Prüfsteine innerhalb kurzer Zeit.
Drei Spiele, ein klarer Ablauf
Der Spieltag beginnt um 10 Uhr mit der Begegnung zwischen dem VfB Friedrichshafen und dem FV Ravensburg. Um 11 Uhr folgt das Spiel zwischen dem VfB Friedrichshafen und dem FC Radolfzell. Den Abschluss bildet um 12 Uhr das Duell zwischen dem FV Ravensburg und dem FC Radolfzell.
Belastungssteuerung im Fokus
Auch wenn Ergebnisse in der Vorbereitung zweitrangig sind, steht die Intensität im Vordergrund. Drei Spiele in kurzer Abfolge verlangen eine klare Belastungsplanung, saubere Abläufe und Konzentration. Gerade auf dem Kunstrasen lassen sich Tempo, Zweikampfverhalten und Passqualität gut beurteilen.
Ein Spieltag mit klarer Aussage
Das Blitzturnier beim VfB Friedrichshafen ist kein Event im klassischen Sinn, sondern ein Arbeitsnachmittag auf hohem Niveau. Drei Mannschaften, drei Spiele, keine Ablenkung. Die Konstellation aus Oberliga, Verbandsliga und Landesliga schafft Vergleichbarkeit und Spannung zugleich. Für alle Beteiligten gilt: Dieser Samstag dient nicht dem Ergebnis, sondern der Erkenntnis.