Ein Turnier: Oberligist, Verbandsligist und Landesligist beim VfB

Auf dem Kunstrasenplatz des VfB Friedrichshafen steht am Samstag, 24. Januar 2026, ein kompakter, aber anspruchsvoller Vorbereitungs-Spieltag an. Drei Mannschaften aus drei Ligen treffen im Rahmen eines Blitzturniers aufeinander: der Verbandsligist VfB Friedrichshafen, der Oberligist FV Ravensburg sowie der Landesligist FC Radolfzell aus Südbaden. Drei Spiele, drei direkte Vergleiche und ein eng getakteter Ablauf machen diesen Vormittag zu einer intensiven Standortbestimmung mitten in der Wintervorbereitung.

Der Spieltag ist klar strukturiert und bewusst reduziert. Statt langer Turnierformen setzt der VfB Friedrichshafen auf direkte Duelle mit klarer Aussagekraft. Jedes Team bestreitet zwei Spiele, jedes Aufeinandertreffen findet unter identischen Bedingungen statt. Der Kunstrasen bildet dabei die Grundlage für ein schnelles, sauberes Spiel und ermöglicht trotz Winterphase eine hohe Intensität.

Der Gastgeber im Mittelpunkt

Für den VfB Friedrichshafen besitzt dieser Vorbereitungs-Spieltag besondere Bedeutung. Als Verbandsligist trifft das Team gleich zu Beginn auf einen höherklassigen und ambitionierten Gegner. Der Vergleich mit dem Oberligisten FV Ravensburg dient als erster Gradmesser, während das Duell mit dem FC Radolfzell zusätzliche Perspektiven eröffnet. Für alls Teams geht es darum, Abläufe zu überprüfen, Belastungen zu steuern und Erkenntnisse für die Rückrunde zu sammeln. Ravensburg als etablierter Maßstab

Der FV Ravensburg tritt als Oberligist an und bringt damit das höchste sportliche Niveau dieses Blitzturniers mit. Die Partien gegen Friedrichshafen und Radolfzell bieten Ravensburg die Möglichkeit, sich unter Wettkampfbedingungen zu zeigen und den eigenen Stand zu überprüfen. Gerade im direkten Vergleich mit einem ambitionierten Verbandsligisten erhält das Spiel zusätzliche Aussagekraft.