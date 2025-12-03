Ein Turnier mit regionaler Spitzenbesetzung Der ASV Eppelheim lädt herzlich zum 3. Dr. Hans-Peter-Wild-Cup ein

Das beliebte Hallenturnier findet am Samstag, 3. Januar, und Sonntag, 4. Januar 2026, im Capri-Sonne-Sportcenter Eppelheim statt und verspricht erneut hochklassigen Hallenfußball in besonderer Atmosphäre.

Auch in diesem Jahr nehmen 20 Teams aus Verbandsliga, Landesliga, Kreisliga und Kreisklasse teil. Damit bietet der Wettbewerb erneut eine starke Mischung. Auf dem Programm stehen packende Partien, Emotionen und sportliche Highlights garantieren.

Der Turnierauftakt erfolgt am Samstag, den 3. Januar 2026, ab 13 Uhr. Am Sonntag, dem 4. Januar, wird ab 13:30 Uhr weitergespielt, bevor ab dem Nachmittag die Finalrunde beginnt. Die Halbfinals sind für ca.19 Uhr und ca.19:16 Uhr angesetzt.

Das große Finale steigt um ca. 20:45 Uhr.