Ein Turbodribbler von Kickers Offenbach verstärkt 1. FC Nürnberg II Luca Horst (19) will sich in der U23 unter Cheftrainer Andreas Wolf für höhere Aufgaben empfehlen

Wie jeden Sommer steht bei den Profireserven der Regionalliga Bayern ein Umbruch an, so auch beim 1. FC Nürnberg II. Es herrscht ein reges Kommen und Gehen. Aus dem eigenen Nachwuchs rücken Talente nach, die in der Regionalliga Bayern erste Erfahrungen im Herrenbereich sammeln sollen. Zudem werden externe junge Spieler mit Perspektive dazugeholt. So wie Luca Horst. Der 19-Jährige kommt von den Kickers Offenbach an den Valznerweiher.

Club-Nachwuchsleiter Michael Wiesinger lässt in einer offiziellen Erklärung zum Neuen wissen: "Luca wird uns auf beiden Außenbahnen mit seinem Tempo und seiner Stärke im Eins-gegen-Eins helfen. Deshalb freuen wir uns sehr, dass Luca den Weg mit uns bestreiten möchte und ab der kommenden Saison das Club-Trikot tragen wird." Luca Horst war 2021 aus dem Nachwuchsbereich von Eintracht Frankfurt zum großen Lokalrivalen nach Offenbach gewechselt. Für die Kickers kam er bei den B-Junioren in der Nachwuchs-Bundesliga zum Einsatz. Eine Altersstufe höher kickte der für den OFC in der Hessenliga. In der vor Kurzem abgelaufenen Saison 2024/25 kam Luca Horst vor allem in der zweiten Mannschaft der Offenbacher in der Verbandsliga Hessen Süd zum Einsatz und erzielte in 23 Einsätzen beachtliche 15 Treffer. Durch seine starken Leistungen war er zudem regelmäßig im Kader der ersten Mannschaft dabei. Insgesamt kam er zu vier Kurzeinsätzen in der Regionalliga Südwest.