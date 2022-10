Ein trostloser Spieltag für die Bezirksliga-Frauen Moers: Die Frauen-Teams aus Moers erlebten einen Spieltag zum Vergessen.

In der Gruppe 1 kassierte der SSV Lüttingen als Gast von Olympia Bocholt eine 0:2 (0:1)-Niederlage. Die Gegnerinnen gingen durch einen Strafstoß in Führung. Danach drängte Lüttingen auf den Ausgleich, wurde aber in der Schlussminute ausgekontert und mit dem zweiten Gegentor bestraft. Chancenlos war der Tabellenletzte SV Budberg II beim Auftritt in Warbeyen. Gegen die U23 des Gastgebers und ungeschlagenen Spitzenreiter setzte es eine 0:6 (0:4)-Niederlage. Budbergs Trainer Hermann Strohscheidt standen nur zwölf Spielerinnen zu Verfügung.

So spielten die Moerser Mannschaften