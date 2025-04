Ein Triumph mit Perspektive

Es war ein Nachmittag, den sie in Havelse nicht vergessen werden. Die Sonne über dem Wilhelm-Langrehr-Stadion, ein voller Gästeblock, ein Gegner im freien Fall – und eine Mannschaft, die genau wusste, was auf dem Spiel steht. Der TSV Havelse hat sich am 30. Spieltag der Regionalliga Nord die Meisterschaft gesichert. Und das mit einem Vorsprung, der kaum eindrucksvoller sein könnte.

Gleichzeitig ist dieser Titel aber auch ein Versprechen. Denn noch ist der Aufstieg in die 3. Liga nicht gesichert. Die Relegation wird zum Lackmustest einer Saison, in der der TSV Havelse über Monate hinweg Maßstäbe setzte – in Effizienz, Stabilität und Selbstverständnis. Sollte dieser letzte Schritt gelingen, könnte das Projekt Havelse überregional an Strahlkraft gewinnen.

Bis dahin darf man feiern. Leise vielleicht, wie es in Havelse Tradition ist. Aber mit Stolz – und der Zuversicht, dass dieser Titel mehr ist als nur eine Momentaufnahme. Es ist ein Fundament. Und womöglich der Anfang von etwas noch Größerem.